Octavio Pedroza en unidad y con fuerza va por la gubernatura de SLP

A las 00:01 horas de este viernes 5 de marzo, a través de un mensaje difundido en plataformas digitales, Octavio Pedroza Gaitán, candidato de la Coalición “Sí por San Luis”-integrada por los partidos PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular-, dio arranque a su campaña electoral.

Desde su casa de campaña y con gran ánimo agradeció a los potosinos y potosinas la confianza y el apoyo que le han brindado y los invitó a sumarse a su proyecto, un proyecto que tiene como objetivo lograr la mejor versión de San Luis Potosí.

En su mensaje, explicó que para construir el San Luis que todos nos merecemos se necesita de unidad y fuerza, no de división. Se necesita de ideas y propuestas, por lo que se deben evitar discursos que solo buscan dividir a los potosinos.

“Mi campaña será de propuestas, no me interesa atacar, denostar o minimizar al resto de los contendientes, pues me parece que el contraste lo tendrá que realizar la ciudadanía, que cada vez está mejor informada, y sabe que lo que requiere es ir a lo seguro”, afirmó.

Se mostró motivado por el respaldo de los militantes y simpatizantes de los partidos que integran la Coalición “Sí por San Luis” -PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular-, porque entendieron el momento histórico que vivimos a nivel nacional y estatal, porque supieron escuchar la voz de la ciudadanía que demanda unidad y que ya no quiere improvisación.

Invitó a los potosinos y potosinas a ser parte importante de este cambio y no pensarlo dos veces, porque lo que San Luis necesita es “ir a la segura”.

A la segura en empleo y desarrollo económico.

A la segura en seguridad.

A la segura en salud.

A la segura en todos los temas.

“Vamos sin riesgo y sin miedo, vamos unidas y unidos, vamos a la segura”, recalcó. E invitó a la ciudadanía a aportar ideas y propuestas que enriquezcan su campaña electoral, “porque estoy seguro de que vamos a ganar y vamos a construir el estado que todas y todos nos merecemos”.