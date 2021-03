Octavio Pedroza arranca campaña en el parque de beisbol "20 de Noviembre"

Este viernes en un acto formal, pero con todas las medidas de seguridad e higiene; Octavio Pedroza Gaitán iniciará su campaña política por la gubernatura como candidato de la Coalición “Sí por San Luis”, integrada por el PAN, PRI, PRD y Conciencia Popular.

El evento se realizará este viernes 5 de marzo a las 18:00 horas en las instalaciones del Estadio 20 de noviembre, donde estarán los cuatro dirigentes estatales que conforman la Coalición y mayoritariamente la presencia de jóvenes, quienes serán pilar fundamental en el desarrollo de la misma.

Octavio Pedroza estableció que fiel al compromiso pactado de no poner en riesgo la salud e integridad de los potosinos, se instalarán cuatro filtros sanitarios de acceso controlado, así como el establecimiento de un protocolo para mantener la sana distancia al interior del inmueble.

Pedroza Gaitán manifestó que junto con su equipo está listo para el inicio de lo que calificó la elección más grande de la historia, en uno de los peores momentos de la misma, pero aún así, confía en que la ciudadanía logre diferenciar los proyectos y visión de Estado.

“Mi campaña tendrá en las propuestas la narrativa del día a día, no me interesa atacar, denostar o minimizar al resto de los contendientes, pues me parece que el contraste lo tendrá que realizar la ciudadania que cada vez esta mejor informada, y sabe que lo que requiere es ir a lo seguro”, afirmó.

Finalmente, dijo que le impulsa el cariño y las demostraciones de afecto que ha recibido de parte de las y los potosinos, pero que le motiva también el respaldo de los militantes y simpatizantes de los partidos que lo postulan, luego que con gran entusiasmo se han sumado al proyecto que encabeza, lo que le compromete para trabajar sin descanso en esta cruzada que tiene como fin dar a nuestro estado un rumbo seguro y de confianza.