Octavio Pedroza aprovechó la foto: Sonia Mendoza

La diputada Sonia Mendoza Díaz consideró que Octavio Pedroza Gaytán subió a redes sociales una foto con ella para sacar provecho político buscando un apoyo que en su momento no dio, ya que hasta el momento no hay diálogo con el de cara a lo que viene para 2021.

“Me he sentado con los otros seis que aspiran a la candidatura desde hace seis meses y sabemos que el PAN necesita unidad para ganar; yo no tengo nada que perdonarle a Octavio, pero prevalece el machismo, la misoginia y se deben reconocer trayectorias y capacidades más allá de géneros”.

El martes, Octavio Pedroza posteó en sus redes sociales una foto con Sonia Mendoza, dando a entender que ya eran amigos.

"Lo de ayer fue un tema circunstancial, yo no tuve ninguna reunión con él, estábamos en el mismo restaurante, y espero que entienda que las mujeres podemos llegar al Gobierno con su apoyo, yo creo que aprovechó la foto, fue una foto que me pidieron con quien iba, él estaba en otro desayuno, al momento de despedirse nos pidió una foto y por supuesto que no tenemos porque negársela a nadie y se subió cuando aún no hay diálogo".

Sonia Mendoza reiteró que “quizá –Octavio- requiere el apoyo de alguien a quien no apoyó en el 2015. Espero que próximamente nos podamos sentar a platicar, yo creo que necesita el apoyo de alguien que no apoyó en la elección pasada".

"Yo no tengo nada que perdonarle a nadie, somos panistas, yo lo que siempre he hecho en congruencia en mi vida, es apoyar siempre a los panistas, yo creo que eso es lo que tenemos que hacer todos aquellos que militamos en un partido político".