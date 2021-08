Obra municipal colapsa economía en "El Saucito"

El temor a contagiarse de Covid-19, las obras interminables del colector pluvial que estrangulan la circulación y la permanente amenaza de lluvia, fueron factores para que este domingo disminuyera notablemente la afluencia de visitantes a la zona del Saucito, lugar tradicional de paseo de familias potosinas.

Los panteones municipal y el particular Valle de los Cedros solamente abrieron sus puertas para servicios de inhumación, por lo que los vendedores de flores y comida no tuvieron las ganancias habituales y aún así se instalaron como de costumbre; algunos no sacaron ni la mitad de lo que esperaban.

El ayuntamiento de la capital desde hace semanas construye un colector pluvial que inicia en la avenida Damián Carmona a la altura del rio Santiago y termina atrás de la Iglesia del Saucito, por lo que abrió una zanja en todo ese tramo por la avenida Fray Diego de la Magdalena, dejando solamente un carril de ida y vuelta.

Esto ha generado graves problemas de circulación para la zona norte de la capital que tiene una gran afluencia de todo tipo de vehículos incluyendo motocicletas y bicicletas, lo cual se agravará con la entrada a clases presenciales el próximo 30 de agosto; las calles que se utilizan como vías alternas ya están en pésimas condiciones por los baches.

Este domingo los vendedores que se colocan afuera de la Iglesia del Saucito tampoco tuvieron suerte, no obstante que se abrieron las puertas para permitir un cupo de 25 por ciento, en contraste con los vendedores de menudo, barbacoa y gorditas que tuvieron buenas ventas en su mayoría para llevar.

El Saucito es uno de los destinos favoritos de muchas familias el fin de semana debido a los negocios de venta de comida que tiene, y que es muy variable, incluyendo las tradicionales “tostadas borrachas”, las gorditas de horno, la barbacoa y el menudo que es el más solicitado en diversas fondas.

Los negocios reportan que en los últimos días sus ventas han bajado considerablemente y los atribuyen a los complicado que es llegar en vehículo, debido a la construcción del colector pluvial por lo que la gente de desanima y lo peor de todo, es que no se ve para cuando terminen pues trabajan dos o tres horas diarias nada mas.

