"Nunca he ido en contra del medio ambiente": habla AMLO entorno al tema de la Sierra de San Miguelito

No se podrá afectar la Sierra de San Miguelito ya que "hay un interés superior que tiene que ver con el interés de la Nación", afirmó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Como ya se había avisado previamente, este miércoles el tema de la Sierra de San Miguelito fue llevado a la conferencia del Presidente de la República, quien de entrada dijo desconocer el proyecto inmobiliario que desarrolladores pretenden crear en la sierra, específicamente en mil 805 hectáreas de la Cañada del Lobo.

Además aseguró que "jamás he actuado en contra de la gente, en contra del medio ambiente, jamás en toda mi vida", por lo que afirmó que por convicción propia, "no voy a afectar ninguna área natural sea protegida formalmente o no".

Recordó que hasta ahora, no se ha expedido el decreto de Área Natural Protegida para la Sierra de San Miguelito, que tiene que ser firmado por él una vez que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) concluya el proceso, por lo que no se ha concretado la urbanización de la sierra.

Cuestionado específicamente respecto si se permitirá que la asamblea de la comunidad de San Juan de Guadalupe entregue mil 805 hectáreas para el desarrollo inmobiliario, López Obrador aseguró que "no se va a poder afectar", pues aunque lo decida la asamblea, precisó que "hay un interés superior que tiene que ver con el interés de la Nación, el interés público".

Agregó que como Presidente "no estoy aquí para servir a grupos de intereses creados, yo no represento al sector empresarial, a los inmobiliarios, a los potentados, yo represento al pueblo de México para eso me eligieron, no le vamos a fallar al pueblo y no nos vamos a traicionar a nosotros mismos", pues insistió en que por convicción propia, no ha apoyado proyectos que van en contra del medio ambiente.

También defendió a la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, a quien defensores de la sierra acusan de haberse prestado a los intereses de los desarrolladores, y manifestó que la eligió para el cargo por tener una "trayectoria ejemplar, incorruptible" en la que ha estado siempre a favor de la protección del medio ambiente.

