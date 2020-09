¡Hay diputados que dan penita! Nuevo escándalo en el Congreso de San Luis Potosí

La diputada local del PRI, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez hizo público en su cuenta de Facebook una serie de capturas de pantalla del chat oficial WhatsApp de los legisladores potosinos donde se lanzó contra la bancada de Morena a los que acusa de corruptos, en especial al líder de la bancada, Edson Quintanar; "Edson, neta das vergüenza, si hay alguien con hambre, eres tú papasito ¿o no?".

Luego de que se filtraran las conversaciones, la diputada quien ha militado en diversos partidos políticos como el PVEM, Nava Partido Político y PRI dijo que no se desmiente, ni se echa para atrás en los señalamientos contra Edson Quintanar y Alejandra Valdés, tras la toma de la tribuna y el despliegue de una manta con la leyenda "Agandalle" criticando la elección de Vianey Montes Colunga como presidenta de la Directiva del Congreso del Estado.

La legisladora priísta señaló en su perfil de Facebook "con motivo de la filtración de conversaciones que se generaron en un chat entre diputados y diputadas integrantes de esta legislatura, es de todo mi interés precisar que; aunque pensé que era una conversación privada entre legisladores, en nada de lo dicho me retracto, pues sigo pensando firmemente que calificar de “agandalle” un acuerdo que se logró con votos es injusto, y lo es más, cuando es el Congreso el que sufre las consecuencias con shows y manifestaciones que no nos llevan a ningún lado".

Aprovecho para solicitar públicamente a los diputados hombres y mujeres del Congreso que permitamos operar a la nueva directiva que fue electa democráticamente y demos vuelta a la pagina porque aun tenemos temas que importan e impactan en la ciudadania y mas allá de asuntos de carácter político partidista, lo mas importante son nuestros representados.

Como prueba fehaciente de que digo lo que pienso y sostengo lo que digo, yo misma comparto aquí con uds capturas de pantalla de lo que puse en el chat, no me asusta ni me espanta que se filtren conversaciones y que exista quien las quiera utilizar como golpeteo, omito las respuestas de mis compañeros porque será asunto de cada quien dar a conocer su versión pero reitero que mi primordial interés es buscar lo mejor para el congreso. Abrazos a todos y todas

La legisladora Beatriz Benavente acusó a diputados de contratar personal para quitarles una parte del salario y expresó no tener temor de hablar sobre la corrupción en el Congreso del Estado, "porque yo no estoy hambreada".