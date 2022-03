Nuevo Arzobispo de SLP llegara hasta finales de junio

La llegada del nuevo Arzobispo a San Luis Potosí, podría demorarse hasta finales de junio, una vez que la diócesis de San Juan de los Lagos celebre su 50 aniversario.

Este martes se llevó a cabo una primera reunión entre una comisión de sacerdotes potosinos, y el nuevo Arzobispo de San Luis Potosí, Jorge Alberto Cavazos Arizpe, quien desde San Juan de los Lagos envió su reconocimiento y saludo a los arzobispos eméritos Jesús Carlos Cabrero Romero y Luis Morales Reyes, además dirigió un mensaje a los feligreses:

“Llego como hermano a unirme en todos los anhelos, proyectos de plenitud y realización que tiene toda persona y como Iglesia, a sumarme al plan diocesano para llegar a todas las áreas de la fe y de la vida, agradezco sus oraciones y expresiones de recibimiento, he pedido por todos ustedes para que Dios me dé la gracia necesaria para servirles muy bien, me encomiendo como hermano suyo para compartir la fe, el camino de salvación de todos, los sueños y proyectos pastorales, la vida y la amistad, las bellas tradiciones potosinas”.

En esta reunión, el Arzobispo electo reveló que se encuentra en una encrucijada, pues el 29 de junio la diócesis de San Juan de los Lagos cumple 50 años de fundación, por lo que los feligreses le piden que permanezca como obispo al menos hasta esa fecha, sin embargo el derecho canónico establece un plazo de dos meses para que se dé la sucesión una vez que el Papa designa a un arzobispo.

En ese sentido, Juan Jesús Priego Rivera, quien fue uno de los sacerdotes que participó en la visita, indicó que Cavazos Arizpe consultará con la Nunciatura si le concede un mes más de plazo para realizar el relevo, por lo que en próximas fechas se dará a conocer la decisión, mientras tanto el arzobispo emérito Jesús Carlos Cabrero, continúa como administrador apostólico de la diócesis de San Luis Potosí.

Priego Rivera también compartió sus impresiones en torno al nuevo Arzobispo, “es un hombre sencillo, muy amable, muy cercano a las personas por lo que pude ver, de diálogo”.