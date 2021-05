Nueve trabajadores de ZI han fallecido a causa del Covid-19

La Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI) reporta que se registró una nueva defunción entre los trabajadores de la zona fabril; con ésta suman ya nueve lamentables fallecimientos a causa del Covid-19, en lo que va de toda la pandemia.

De acuerdo con el organismo empresarial, al 03 de mayo del presente año se lleva un registro de 3 mil 825 contagios entre colaboradores de Zona Industrial, de los cuales 3 mil 791 son casos ya recuperados de la enfermedad y tan sólo 25 continúan activos.

Local Ya son 86 potosinos los que han perdido la vida en EU, por Covid-19

El presidente de la UUZI, Ricardo Pérez Castillo, manifestó que aunque los centros de trabajo no están exentos del Covid-19, la tasa de contagio no es tan grande, es de apenas 3.32 por ciento mientras que la tasa de letalidad no llega ni el 1.0 por ciento (0.007 por ciento); esto gracias a que las plantas han mantenido estrictos protocolos sanitarios y que cada una han funcionado como un centro de monitoreo, detectando a tiempo casos sospechosos.

“Llevamos sólo nueve defunciones en todo lo que va de la pandemia, estos casos han sido de trabajadores que desafortunadamente ya tenían algún otro padecimiento, como diabetes y obesidad”, expresó.

Por otro lado, la UUZI informa que 345 trabajadores del personal de salud de la Zona Industrial ya fueron vacunados con la primera dosis de la vacuna Pfizer, de los cuales 170 ya cuentan con el esquema completo de vacunación y 175 están en la espera de recibir la segunda dosis de la vacuna. Esto gracias al esfuerzo que ha hecho la UUZI en conjunto con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Te puede interesar esta nota: Próxima semana aplicarán segunda dosis contra Covid-19 en adultos