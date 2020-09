Nueva protesta de universitarios; bloquean Álvaro Obregón

Bloqueando la calle de Álvaro Obregón unos cien estudiantes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, UASLP, se manifestaron contra la notaria pública, Elvia Castañón a quién acusan de discriminación estudiantil, pero además se quejaron de la distribución actual de becas a la comunidad estudiantil.

Los quejosos encabezados por Alejandro Acosta, Consejero Alumno de la Facultad de Estomatología, bloquearon la vialidad con una manta que afirmaba que en la Máxima Casa de Estudios Universitaria existe discriminación. Se leía “Una disculpa no basta”, “Nosotros no somos el Tec de Monterrey”, “Un perdón no basta”, “Cobran caro, educan barato”.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Por varios momentos cerraron el tráfico para exigir que la maestra de la Facultad de Derecho Elvia Castañón retirará los comentarios discriminatorios en contra de los alumnos, pero también el del resto de los docentes que a través de esta nueva realidad educativa se han expuesto ya que afirman son muchos los casos que se han observado de manera reciente.

Pugnaron porque al estudiante Rafael Morales quien fuera agredido por la maestra, no sea víctima de bullying o de represalias por parte de la maestra en cuestión.

En su inconformidad también señalaron que existe una incorrecta designación de becas escolares, pues básicamente se las están entregando a los amigos de los principales líderes escolares anteponiendo a quienes realmente lo necesitan, pidieron que se diera marcha atrás a las cuotas de inscripción en la universidad, además de que se bajaran el sueldo para designar más becas en la institución.