"Nueva normalidad", con regreso escalonado para SLP

De acuerdo con lo que establece el plan federal de regreso a la llamada 'Nueva Normalidad', que entre otros puntos advierte que “la población tendrá que respetar las medidas que correspondan a su estado o entidad”, en San Luis Potosí tendríamos un reinicio escalonado y ordenado.

Este miércoles, el Gobierno federal, a través de la Secretaría de Economía, diera a conocer dicho plan progresivo, mismo que se basará en un “semáforo de reactivación de las actividades sociales, educativas y económicas”.

En la presentación de este plan se anunció que, a través de la Secretaría de Salud, será informado en qué etapa se encuentra “el semáforo” y que la población tendrá que respetar las medidas que correspondan a su estado o entidad.

Ante esto, todo indica que San Luis Potosí deberá seguir el plan integral del gobernador, mismo que plantea una estrategia integral con un reinicio escalonado y ordenado para los diversos sectores productivos.

El objetivo es fortalecer las finanzas públicas, con acciones responsables y transparentes, para la reactivación económica ante la crisis mundial provocada por la pandemia del Covid-19.

Carreras López, recordó que vivimos el repunte más importante de contagios en la entidad, lo que obliga a reforzar las medidas sanitarias para evitar que el virus se propague.

El citado semáforo se conforma por tres etapas: Etapa 1, el 18 de mayo, con la reapertura de los Municipios de la Esperanza. Etapa 2, del 18 al 31 de mayo, con la preparación para la reapertura; construcción, minería y fabricación de equipo de transporte, serán considerados actividades esenciales. Etapa 3, iniciaría el 1 de junio, con un sistema de semáforo por regiones, para la reapertura de actividades sociales, educativas y económicas.

En el color rojo únicamente se reactivarán las actividades esenciales y continuarán las medidas de salud pública y laborales; en el color naranja las medidas de salud pública y de trabajo se mantienen, se regresará a las actividades no esenciales de manera reducida; en el color amarillo continúan las medidas de salud pública y trabajo, se reincorporan de forma normal las actividades no esenciales; y finalmente, en el color verde, se regresa a las actividades escolares, además de las no esenciales y la reapertura de espacios públicos.