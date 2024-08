Nueva narco cocina en Valles; hay restos recientes e identificables: buscadoras

Edith Pérez Rodríguez, presidenta del colectivo de familias buscadoras de personas desaparecidas "Voz y Dignidad por los Nuestros A.C.", anunció la localización de una nueva “cocina” un área estratégica cerca de la comunidad de Laguna del Mante, dentro del municipio de Ciudad Valles, en donde fueron localizados fosas de restos humanos.

El descubrimiento fue realizado el pasado 22 de agosto, y según Pérez Rodríguez, el sitio de exterminio se divide en tres puntos identificados como A, B y C. Las prospecciones en los sitios B y C comenzaron hace solo tres días, debido a que la falta de presencia de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional Civil no ha permitido acompañar a las integrantes del colectivo en sus acciones de búsqueda.

"Encontramos una cocina mucho mayor que la que encontramos en Las Pitas, ubicada en un área muy remota, donde no hay casas, solo monte. Con las lluvias, la maleza ha crecido y ha complicado nuestras labores", explicó Pérez Rodríguez.

La recolección de evidencias en el sitio ha sido intensa, aunque hasta el momento solo se ha realizado una búsqueda superficial.

"Nos falta hacer excavaciones más profundas, ya que en cada uno de los sitios A, B y C encontramos múltiples áreas donde aparentemente se incineran restos humanos", agregó.

La presidenta del colectivo también enfatizó las dificultades que enfrentan en este tipo de terreno, ya que no cuentan con el soporte necesario de las fuerzas de seguridad para realizar una búsqueda más exhaustiva.

"Desgraciadamente, tanto Sedena como la Guardia Nacional no tienen tiempo para acompañarnos. Solo hemos podido avanzar con la Guardia Civil y la Policía Municipal, lo cual no es suficiente", lamentó.

Pérez Rodríguez mencionó que el sitio de exterminio es significativamente más grande que el primero encontrado en Las Pitas. "Durante los días de búsqueda, mis compañeras y yo encontramos restos calcinados y materiales genéticos que indican que estos hechos son recientes. Afortunadamente, hemos hallado piezas en buen estado que podrían facilitar la identificación", declaró.

El trabajo de búsqueda continúa, y el colectivo se enfrenta al persistente problema de las desapariciones en la región.

"Las compañeras de Rioverde y valles también están trabajando arduamente en la zona, y seguimos encontrando nuevos casos de personas desaparecidas", concluyó Pérez Rodríguez.