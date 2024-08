Nueva Alianza, sin riesgo de perder registro en SLP: Crisógono López

El partido Nueva Alianza en San Luis Potosí está fuerte por la vinculación con el magisterio y no existe ningún riesgo de que pueda perder el registro en próximos procesos electorales, como ocurrió en el Estado de México sino que, al contrario, seguirá creciendo, dijo su dirigente estatal Crisógono López Pérez.

Señaló que en el pasado proceso electoral, ese instituto político obtuvo 53,628 votos, suficientes para obtener una diputación plurinominal para Juan Carlos Bárcenas Ramírez, dirigente de la Sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), mientras que él, va de suplente con el compromiso de que asumirá el cargo en algún momento.

En San Luis, “estamos en el proceso de rescatar, primero, todas nuestras estructuras, cuáles son las situaciones donde tuvimos mayor apoyo, en donde no tuvimos, qué es lo que hay que reforzar. Estamos haciendo un análisis de eso y en el proceso de ver cómo vamos a reestructurar todos nuestros comités municipales”.

“Ocurre que durante el proceso, llaman a algún compañero de los que tenemos en un comité y le dicen, oye, pues vente, acá te ofrecemos que vayas de regidor, ¿verdad? Y, pues, se van. Y la gente ve qué puede obtener, así ve la política, es válido que decidan irse. Nos quedan espacios que debemos de reestructurar y teniendo ya fortaleza en los comités municipales, tendremos la posibilidad de ir haciendo nuestros trabajos”.

El profesor Crisógono López dijo que “vamos a tener una reunión de mujeres en pocos días en Ciudad Valles, unas 200, para empezar a prepararnos con ellas, que tengan cierto tipo de capacitación política y, empezar ya a generar también nuevos cuadros”.

Puntualizó que “nosotros no tenemos ningún riesgo de desaparecer, en el Estado de México tuvieron una situación donde al parecer el partido no estaba tan vinculado al magisterio, tomaron otro tipo de decisiones sin el apoyo de los maestros. Nueva Alianza no es un partido de maestros, pero está muy vinculado a ellos”.