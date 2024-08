Nueva Alianza sin definición de quién asumirá curul en el Congreso

El presidente del partido estatal Nueva Alianza (PANAL) Crisógono Pérez López, dio a conocer que no cuenta con una fecha exacta para que pueda ser diputado local, esto luego de que el líder de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE)Juan Carlos Bárcenas Ramírez, haya dicho que le cedería la curul legislativa para no abandonar a los maestros; sin embargo, no le ha informado cuánto tiempo se quedará en la encomienda.

El líder del partido menciona que Juan Carlos Bárcenas Ramírez, podría durar en el encargo hasta dos años, antes de solicitar licencia, así que aún no tiene una fecha definida.

Expuso que, hay un acuerdo de que Juan Carlos Bárcenas se quedará en el cargo de legislador y al mismo tiempo será líder de la sección 26 del SNTE, hasta que el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato defina que debe solicitar licencia al cargo.

“No hay ninguna situación de que el acuerdo no se esté cumpliendo, la situación es que acordamos que el tomaría posesión porque así debe ser y que de manera posterior solicitaría licencia, será un tiempo después, eso se platicó con el Comité Nacional”.

Por su parte, aclaró que no está aferrado a ser diputado, “desde un principio le dije que no quería ser yo, que fuera él, porque nos conviene que sea el como dirigente magisterial”.

Indicó que, podría durar en el cargo dos años, hasta que haya renovación de la sección 26 del SNTE, aunque “la cuestión de la elección del SNTE es que, no tiene tiempo fatal, son cuatro años, pero puede irse a más años dependiendo de las circunstancias políticas”.

El dirigente de Nueva Alianza, confió en que se cumpla el acuerdo de que solicitaría licencia para dejarle el cargo de diputado local, aunque sea algún tiempo, “hay acuerdos que vamos a honrar de manera posterior”.

