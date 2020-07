Nuestro Centro podría ser dirigido nuevamente por una mujer: Narváez Arochi

La asociación Nuestro Centro estará renovando su mesa directiva entre los meses de agosto y septiembre de este año, donde muy posiblemente una mujer empresaria pueda estar asumiendo la dirigencia.

Al respecto el actual presidente del organismo, Alberto Narváez Arochi, manifestó que sería muy bueno que nuevamente una mujer quedara al frente de Nuestro Centro, pues sería una buena forma de seguir impulsando el empoderamiento de la mujer, y de lograr que la voz de todas las mujeres sea escuchada.

Recordó que anteriormente dos empresarias potosinas habían sido electas como presidentas de la asociación, Marvelly Costanzo e Isabel Gómez, a quienes aplaudió el gran trabajo que hicieron en su momento por los comerciantes del Centro Histórico; y reiteró que muy posiblemente y por tercera ocasión sea una mujer quien los represente.

“Muy probablemente sea de nuevo una mujer con una mesa directiva muy apegada a mujeres empresarias, eso está bien en muchos ámbitos, desde lo empresarial hasta en materia de seguridad, políticas públicas, etc.; y es que la mujer no ha sido debidamente escuchada. En el caso de que se confirme que quedará una mujer, me va a dar mucho gusto, porque es seguir este proceso de empoderamiento de la mujer que tanto necesita México”, expresó.

De igual forma, consideró que independientemente de quién quede al frente del organismo, el cambio de mesa directiva le vendrá muy bien a Nuestro Centro porque eso implica nuevas ideas, voluntades y proyectos, que vendrán a mejorar lo que ya se tiene.

Finalmente dijo que, Nuestro Centro al ser un organismo vertical, el nuevo representante será elegido por los integrantes del Consejo; así mismo lo harán con un protocolo muy discreto para evitar aglomeraciones, pues no se permite hacer eventos grandes por la pandemia del Covid-19.