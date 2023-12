Nuestra mentalidad esta en la final y ganarla: Gustavo Da Silva

Gustavo Da Silva Leal, director técnico del Atlético de San Luis, no se asusta cuando le mencionan que enfrentará a otro grande del futbol mexicano como es el América, líder y favorito para campeonar en el Apertura 2023 de la Liga MX.

"Nosotros tenemos en nuestra mente el objetivo de ir por el primer campeonato para la institución, esa primera estrellita. Queremos ser campeones, lógico que no es fácil y más porque en esto no eliges oponente, debes enfrentar a quien te pongan y superarlo, estamos a un paso de la final y nos toca un América muy complicado, al que vamos a jugarle con seriedad, inteligencia y preparando bien el partido en los días que nos quedan.

Por ellos el mensaje a la afición potosina es que llenen el Lastras el miércoles, todos debemos estar allí, que haya puros aficionados de San Luis, no debemos dejar que el rival ocupe nuestros lugares en una instancia tan importante. Vamos juntos por esa ventaja en el primer partido y ya después a México por el pase a la final", agregó un emocionado brasileño.

Cortesía | ADSL

De su enfrentamiento otra vez con su amigo y mentor, André Jardine, comentó: "Me hubiera gustado que fuera en una final nuestro enfrentamiento, pero no fue posible. A André lo conozco bien, pero él también me conoce y tiene creo yo ventaja porque conoce bien a los jugadores, y yo no conozco los suyos. Sabemos que no será sencillo, pero traemos la preparación para enfrentarlos, nos conocemos bien si, pero aquí independiente de que seamos amigos, uno va avanzar y el otro no, será un rival más en el campo, y fuera de ello, sea cual sea el resultado, seguiremos siendo amigos".

En cuanto a cuál es la fortaleza del Atlético de San Luis, que no se achica ante ningún rival que le pongan. El sudamericano dio su opinión al respecto: "Creo que ha sido un conjunto de muchas cosas para poder salir adelante, la mentalidad, juego de conjunto, potencial y capacidad. Desde el inicio dije que sería un entrenador enfocado en nuestro trabajo, en nuestra idea, no importando el rival, sino que nosotros fuéramos fuertes y mejores pasando los días, y lo mejor es que lo hemos hecho, mis jugadores son unos guerreros que han entendido bien lo que se pretende y ahora todos estamos enfocados a seguir cuesta arriba", apuntó.