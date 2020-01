Normales privadas no son consultadas

Escuelas normales de origen privado no son consultadas para las reformas que presuntamente tendrá este sistema educativo en el país, aún y cuando hay muchas instituciones de este tipo no se les requiere para participar en las modificaciones que tendrá, recientemente se reunieron 250 delegaciones para debatir sobre la flexibilidad, apertura e inclusión, pero los que saben del tema no han sido cuestionados.

El Director General de la Escuela Normal Camilo Arriaga, Nicolás Carro Ramírez, recordó que se sigue trabajando el plan curricular de 2012 y 2018, el cual funciona positivamente todavía para las instituciones educativas, y hasta ahora no ha sido invitado a participar de estos temas porque no los toman en cuenta a pesar de que se tienen que sujetar forzosamente a los planes de estudios que emite la Secretaria de Educación Pública, SEP.

“No hay ninguna nueva currícula, estamos trabajando con los planes y estudios que se dieron en 2012 y 2018, no hay ningún cambio, aunque se habla de que este gobierno va a mejorar el sistema, en los anteriores planes solo cambian una asignatura, no hay un tema sustancial o trascendental para mejorar la calidad educativa”.

La reforma educativa que promueve la SEP solo provoca que las instituciones educativas tengan que llenar papeleo para adherirse a la nueva malla curriculiculary se les autorice para que continúen impartiendo educación “no nos consultan, ellos hacen sus foros pero a nivel del Estado, cuando el presidente habla él se refiere a las escuelas oficiales, a las particulares no nos toman en cuenta”.

Su institución educativa tiene actualmente 648 alumnos, 55 maestros, y 12 administrativos quienes están pendientes de las nuevas instrucciones que se quieran establecer para generar nuevos grupos de maestros normalistas.