Nombrarán nuevos pueblos mágicos en San Luis Potosí: Machinena

Este lunes podría decidirse la designación de Pueblo Mágico a alguno o algunos de los ocho municipios de San Luis Potosí que participan para lograr el nombramiento.

Así lo dio a conocer el nuevo titular de la Secretaría de Turismo, Juan Carlos Machinena Morales, quien advirtió que todos estas localidades hicieron un esfuerzo por presentar lo mejor de sus municipios.

Informó que este lunes se llevará a cabo una Reunión Nacional de Secretarios de Turismo, “donde en la agenda está las candidaturas de Pueblos Mágicos, ahí vamos a ver cómo vamos y nos van a decir exactamente la situación”.

El funcionario estatal pidió no olvidar que “el tema de Pueblos Mágicos va ligado a los números de economía, no así del potencial que tiene cada municipio, por ejemplo de tema patrimonio; si algunos no quedan, que tengan muy claro que la Secretaría de Turismo los va a buscar para explotar el potencial que tienen”.

Insistió en que no por no haber quedado como Pueblo Mágico esto signifique que sean menos, “para nada, es un tema de economía, de cuántos turistas van a un lado y cuántos van a otro, son los parámetros que tiene la Federación, aquí nosotros tenemos otros y son el darles valor a todos”.

Con respecto a la entrega recepción, tanto del Consejo de Centros Históricos y Áreas Protegidas, como de la dependencia ahora a su cargo, la Contraloría del Estado va a estar en ambas instancias para revisar toda la información, son 49 formatos en cada dependencia, la Contraloría va a revisarlos y determinará lo correspondiente”.

Finalmente Machinena Morales advirtió que “a nosotros lo que nos toca es compilar toda la información y entregarla, ya la Contraloría es la que revisa a detalle y determina lo que vaya a proceder”.