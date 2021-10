No venimos a cortar cabezas, ni somos los malos: Oficial Mayor

Las centrales sindicales de Gobierno del Estado han sido imprecisas en su información, no ha habido un despedido masivo de trabajadores, “simplemente no se renovaron los contratos al personal -de confianza o de honorarios- que concluyó su relación laboral junto con la saliente administración”.

La presente administración estatal solo mantendrá al personal estrictamente necesario para dar buenos resultados a San Luis Potosí.

Así lo expresó el titular de la Oficialía Mayor, Noé Lara Henríquez, quien precisó que hasta ahora han sido 900 trabajadores a los que se les venció el contrato, “el cual ya no fue renovado porque sus actividades no son requeridas”.

Quieren esparcir la percepción de que “venimos a cortar cabezas”, sentenció, y que “somos los malos”, pero no es así; al tiempo que aseguró que la relación con los sindicatos está en buenos términos “pero deben sensibilizarse y entender que son parte importante para el trabajo de la administración”.

Local Descarta oficial mayor despidos masivos en gobierno

Acusó que “hay organizaciones sindicales que utilizan a los trabajadores con otros fines para los que fueron contratados y eso es lamentable, porque se da un uso incorrecto de la fuerza laboral”.

El funcionario estatal insistió en que heredaron una nómina sumamente abultada, con muchas personas sin una tarea específica, “sin embargo, durante la pandemia se trabajó con 20 por ciento de empleados y el gobierno no se detuvo”.

Lamentamos la situación de las personas a las que se les terminó su relación laboral, pero eran contratos no necesarios, que se cubrían con recursos de los potosinos, “a quienes deben responsabilizar es a los que los contrataron para actividades no necesarias”.

El titular de la OM aclaró que no todo el personal es malo, “hay gente que hace mucha falta y se trabaja con ellos, mientras hay personas que no sirven para el trabajo de la administración. No se están yendo todos, se está haciendo una valoración”.

Finalmente reiteró su respeto a las organizaciones sindicales y a cada uno de los trabajadores. del Gobierno y señaló que ya tuvo acercamiento con las lideresas sindicales.

¿Qué más ha pasado en San Luis Potosí? entérate aquí