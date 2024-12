"No somos una mayoría aplastante, sino de consensos": Cuauhtli Badillo

Primer presidente de la Directiva del Congreso del Estado, morenista y menor de 35 años. 14 minutas federales aprobadas y vienen temas locales de avanzada. Blindará al Congreso de intereses partidistas, que caminan aparte.

Es el presidente de la Directiva del Congreso del Estado más joven, con menos de 35 años de edad y es, además, el primer militante de MORENA, en la historia parlamentaria, en ese cargo; pero no le tiembla la mano, no se asusta ni se hace chiquito frente al reto, tampoco se apasiona ni se impone, simplemente aplica la experiencia y privilegia el acuerdo, no hay de otra.

Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, aplica las vivencias políticas en dirigir un Poder Legislativo que ha arrancado con grandes retos. En poco más de dos meses, se han aprobado 14 minutas de reformas constitucionales, la despenalización de la interrupción del embarazo y viene el Paquete Económico Estatal, Leyes de Ingresos Municipales Tarifas de Agua para el próximo año.

Presidente de la Directiva del Congreso del Estado, Cuauhtli Fernando Badillo Moreno / Foto: Juana María Olivo

Es joven, pero ya fue diputado federal, diputado local y está iniciando su segundo periodo, tras ganar en las urnas; se codea con sus homólogos de la Cámara de Diputados y de Senadores, con los altos mandos de MORENA, representa al Poder Legislativo en todos los eventos con el gobernador Ricardo Gallardo. Se mueve en la élite de la política local y nacional.

Pero tiene los pies en la tierra, no se deja llevar por el canto de las sirenas y es consciente de la gran responsabilidad que asume. En entrevista con El Sol de San Luis, Cuauhtli Badillo detalla la vida parlamentaria, los logros, los retos, los obstáculos y lo que viene, en la caja de resonancia de la política potosina.

Enfundado en un traje a la medida, con un chaleco que lo hace sufrir un poco, asegura que “hemos avanzado bajo una dinámica de coordinación con el Congreso de la Unión, por la serie de reformas constitucionales que presentó el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el 5 de febrero pasado. Como parte del Constituyente Permanente hemos aprobado 14 minutas federales”.

“Todas estas reformas van con el respaldo de la ciudadanía. Ese es un tema que tenemos que resaltar, hemos venido trabajando en esta dinámica. Pero el Congreso del Estado también ha trabajado en temas locales, temas que propiamente atañen a San Luis Potosí, existe muy buena voluntad, muy buena comunicación con todas las fuerzas políticas”.

Badillo Moreno, señaló que “ya es un congreso amigable, un congreso en el cual es de fácil acceso. Hoy la ciudadanía puede acercarse, puede llegar con más facilidad a sus instalaciones del Congreso, a la casa de las y de los potosinos; hay mucho por hacer. Hemos avanzado con la interrupción legal del embarazo, hemos avanzado con temas, reformas al Código Familiar. Hoy en día estamos trabajando las Leyes de Ingresos de los 59 ayuntamientos, están analizando el paquete económico que habremos de votar el próximo 15 de diciembre”.

“Ya están trabajando las comisiones y a la Directiva, ha empezado a llegar trabajo de las comisiones, vamos a empezar a dictaminar en pleno en estas próximas sesiones”.

Sobre las Leyes de Ingresos Municipales y tarifas de agua que se están analizando, Cuauhtli Badillo es claro: vamos a ser muy cautelosos de que el bolsillo de los ciudadanos no sea afectado. Hay mucha necesidad de que existan más y mejores servicios municipales y para ello, tiene que haber alguna contribución, pero que sean razonables. Vamos a cuidar mucho el tema de que no sean aumentos desproporcionados”.

“Nuestro objetivo es siempre cuidar el bolsillo de los ciudadanos. Insisto, ellos son los últimos que queremos que paguen platos rotos o tengan por qué pagar situaciones ajenas a ellos”.

Reconoce que ser militante de MORENA y presidir el Congreso es uno de los altos honores de su vida. “No ha sido del todo difícil, dado que existe buena voluntad, existe buen diálogo con todos los compañeros, con los grupos parlamentarios. Hemos avanzado en una situación donde todos podemos dar alguna idea, todos podemos proponer, a todos se les da su espacio, a todos se les da lo que merecen o lo que les toca”.

“Todo es gracias a la buena voluntad que nos hemos trazado desde el inicio, para trabajar por el bien de la ciudadanía, dejar de lado temas escandalosos, temas personales y poder anteponer el tema legislativo, nuestras agendas, claro, cada instituto político tiene su agenda y en ese sentido ir a trabajando, y en ese sentido todas las agendas debemos encauzarlas, debemos de darles entrada, que podamos debatirlas, que podamos hacer una lluvia de ideas, podamos tener algunas propuestas. Yo creo que en ese sentido seguiremos trabajando lo que resta de este año”.

MORENA no lo presiona para asumir posturas ideológicas frente a determinados temas, “hay buena relación con mi dirigente, la compañera Rita Rodríguez, nos reunimos cada semana, le informamos cuáles son los temas que vamos a discutir. La verdad es que nunca hemos tenido alguna presión. El tema que sí nos han encargado mucho es ir cumpliendo con las minutas federales, porque es una demanda de los potosinos, de los mexicanos”.

Con la Cámara de Diputados y de Senadores, se trabaja en convenios de colaboración en materia de capacitación, de profesionalización, de temas de innovación tecnológica. “Vamos a firmar antes de que se culmine este periodo ordinario. Voltean a ver a San Luis Potosí y tienen mucha intención de poder ayudarnos”.

“En San Luis Potosí hace falta mucho la profesionalización, la capacitación, incluso para nosotros como legisladores. No somos personas que podamos conocer de todos los temas, necesitamos tener espacios en los cuales podamos conocer y capacitarnos y profesionalizarnos. Estos convenios nos van a ayudar a llevar diplomados, a llevar cursos, a capacitarnos en temas que son de gran importancia para la ciudadanía”.

Cuauhtli Badillo blindará al Poder Legislativo de las diferencias políticas entre MORENA y el Verde, “sabemos bien cuál es el camino, cada partido va avanzando, haciendo su trabajo y al final de cuentas llegará el momento político, no estamos viviendo un proceso electoral, entonces no deben seguir viéndose esos temas”.

Y remató orgulloso “nuestro movimiento Morena nunca había tenido la oportunidad de presidir la directiva del Congreso, hoy soy el primer presidente de Morena, del Congreso del Estado, además joven, un tema que también tenemos que resaltar, es la juventud es una realidad, hay relevo generacional, se está dando y hoy nosotros vamos a dejar un sello importante, un sello de transformación, un sello en donde se le abrieron las puertas a la ciudadanía, un sello en donde todas las ideas caben y en donde todas las agendas pueden ir avanzando”.

“No porque tengamos la mayoría vamos a hacer lo que nosotros queramos o digamos, es el parlamento donde todas las voces deben de ser escuchadas y cada uno tendrá que irle cumpliendo su electorado y en ese sentido, nos hemos comprometido a ello y en dar resultados positivos en cuanto al tema legislativo, en cuanto al tema social y en cuanto al tema también de cercanía con la ciudadanía”.