No se ha recuperado pasaje en el transporte público

El servicio de transporte público sigue a un 50% de su capacidad debido a que no se ha recuperado la afluencia de pasajeros, indicó Ricardo Medina Macías de la línea Tangamanga.

A pesar del regreso a la nueva normalidad y la reactivación económica no se ha recuperado la afluencia de pasajeros en el transporte público lo cual "es malo para nosotros como transportistas, pero bueno como ciudadanos porque la gente se está cuidando", es todas las unir que no utilizan el transporte público porque se quedan en casa.

Indicó que a causa de la pandemia, el pasaje disminuyó alrededor de un 60%, por lo que hay líneas de camiones que no están trabajando, y las que sí están en funciones se encuentran en promedio al 50%, "hay rutas de 100 camiones y sólo andan 40, otros 60, es variable, pero en promedio la mitad de los camiones están trabajando".

También refirió que a pesar de que al principio de las pandemia hubo temor entre los concesionarios a quedarse sin choferes por posibles brotes de coronavirus, esto no ha sucedido, "no se han contagiado, es algo raro, se ha presentado en administrativos o de taller, pero en operadores no".

En ese sentido, explicó que hace dos meses se aplicó la prueba de manera general, pero ahora se ha optado por sólo aplicarla si un operador presenta síntomas, y aseguró que antes de subir a la unidad se verifica si el chofer presenta algún síntoma, y de ser así, no se les permite trabajar para evitar riesgos para los usuarios.

Finalmente, Medina Macías aseguró que tanto entre los operadores como en los usuarios se ha generado la cultura de utilizar el cubrebocas y otras medidas preventivas, como el gel antibacterial o sanitizante líquido.