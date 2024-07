No se desperdicia el agua excedente de la presa San José: Galindo

Ante la preocupación y molestia que ha surgido entre la ciudadanía, debido a que se abrieron las compuertas de la Presa San José, para desfogar el excedente de agua por el Río Santiago, el alcalde capitalino Enrique Galindo Ceballos reiteró que fue una medida que instruyó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y aclaró que no se desperdicia el líquido, pues al final es absorbido por el subsuelo.

De acuerdo, con el reporte de este viernes 19 de julio emitido por la Conagua, actualmente la presa San José se encuentra a una capacidad del 112.7 por ciento, El Potosino al 106.3 por ciento, El Peaje al 75.3 por ciento y El Realito al 48.6 por ciento.

Cristian Robledo / El Sol de San Luis

Ante ello, el alcalde dijo que, en la última semana y media, la misma Comisión les ha solicitado abrir las compuertas de la San José, porque se rebasó el porcentaje de agua recomendado para evitar un riesgo de desbordamiento. Asimismo destacó, a pesar de sus 120 años de antigüedad, la cortina de la presa se conserva en muy buenas condiciones.

“Las presas son un sistema de agua de la ciudad. Si se libera agua de San José es porque se prevé que siga lloviendo, si no se hace no tendrá capacidad para captar más, entonces tenemos que liberar excesos. Es como si tuvieras un vaso lleno y lo metes al chorro de agua, pues se va a derramar, y eso es muy peligroso, no por la infraestructura de la presa sino por el desbordamiento del agua”, expresó.

En ese sentido, consideró que la mejor solución es construir otra presa aguas arriba, un proyecto que ya se viene planteando desde hace 20 años, pero que a la fecha no se ha ejecutado debido a que se requiere la intervención hasta de las autoridades federales, pues implicaría un gasto muy fuerte que el municipio no puede absorber por sí sólo.

“La solución es una presa aguas arriba, pero no le alcanza a ningún alcalde construir una presa nueva de 400 millones de pesos, son proyectos incluso nacionales, que se tienen que definir entre la Conagua, el gobierno del estado y quizás el gobierno municipal. Yo aspiro a que se pongan o nos pongamos todos de acuerdo, y hacer la presa Las Escobas para retener el agua, aguas arriba, y poder administrar mejor el líquido”, añadió.

No obstante, a pesar de que no se cuenta con otra opción para redirigir el agua que se desfoga de la presa San José, aclaró que el líquido no se está desperdiciando ya que éste mismo llega al subsuelo y recarga los mantos acuíferos. Asimismo, informó que, considerando que seguirá lloviendo y para evitar un desbordamiento, la presa se debe mantener por mucho entre el 70 y 80 por ciento de su capacidad.

“Este año y medio de crisis, lo que nos mantuvo a salvo y a flote fueron los pozos. Hoy los pozos también se están recargando, no hay agua que se desperdicie, es un mal concepto y luego la ciudadanía se asusta o se molesta, pero yo les diría que mientras esa agua se vaya al subsuelo está muy bien, porque San Luis tiene que recargar sus mantos acuíferos y tiene que mantener llenas sus presas”, dijo.