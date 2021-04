"No nos podemos quejar"; mejoran ventas de comerciantes

Aunque no hay una recuperación completa en ventas, sí hubo una mejoría con respecto a 2020, señaló el señor Pedro Torres Pérez, quien desde 1983 cuenta con un puesto de dulces típicos y artesanías en el mercado Hidalgo.

El comerciante manifestó que en cuanto a ventas, esta Semana Santa "estuvo bien a pesar de la poca gente que vino, no hubo Procesión, no hubo nada, pero no nos podemos quejar, tenemos que estar conformes con lo que Dios nos da".

Indicó que este año se tuvo un incremento de 70% en ventas con respecto a las que se tuvieron en Semana Santa de 2020, pues aunque en aquel entonces sí se tuvieron ventas, no fueron tan altas.

Mencionó que lo que más buscan los turistas es el queso de tuna, además del chile piquín de la Huasteca y la cajeta que se produce en algunos municipios del Altiplano; aunque estos son los principales "ganchos" para los visitantes, también se llevan otros dulces o artesanías.

También señaló que este año se pudo observar mayor presencia de turistas de Sonora, Sinaloa y Tijuana; todavía se espera que durante esta semana se tengan algunas ventas pues hay personas que siguen de vacaciones.

