"No nos dejen solos" piden familiares de potosinos desaparecidos

"No nos dejen solos" piden a la sociedad, autoridades y empresa, los familiares de los cuatro jóvenes potosinos que se encuentran en calidad de desaparecidos desde el pasado 26 de julio en Lagos de Moreno, Jalisco.

Ese día, como cualquier otro, Jorge se levantó y se preparó para irse a trabajar, con apenas mes y medio en la empresa, era la segunda vez que viajaría a Tonalá para laborar como ayudante general en la construcción de un hotel; a las 10:42 dos personas pasaron por él en una camioneta de la empresa, a las 12:58 avisó que ya entraba a carretera y prometió comunicarse al llegar a Jalisco, pero esa llamada sigue sin ocurrir.

Después de un mes sin tener noticia de Jorge, su esposa y sus dos hijos siguen a la espera de un indicio; ella narra que al no recibir la llamada de su esposo, comenzó a marcar una y otra vez sin tener respuesta, entonces también los familiares de Jorge comenzaron a buscarlo, llamaron a la empresa donde trabaja, Mantenimiento y Soluciones Integrales, MYSI, donde sólo recibieron evasivas durante toda la mañana, "de tanto estar insistiendo, después de las 3 de la tarde nos dicen que están detenidos por un problema, me voy a Jalisco con mi cuñado, al llegar allá la sorpresa es que ya no están, que no aparecen cuatro jóvenes y tres estaban detenidos en Lagos".

Entonces reportaron la desaparición en la Fiscalía de Jalisco y en su desconocimiento ante una situación similar, pidieron que se emitiera una alerta Amber para buscarlos, ahí sólo les dijeron que no podían emitir una alerta Amber porque los jóvenes no son menores de edad, "nos dijeron que no podíamos dar a conocer la noticia porque era un riesgo para los muchachos", tampoco les informaron que sí se podía emitir una ficha de búsqueda de personas, acción que se realizó hasta varios días después.

Alan Michel tenía dos meses de haber comenzado a trabajar en MYSI, su madre explica que siempre que viajaban a Tonalá, los jóvenes que hacían tareas de electricidad, plomería y demás, iban acompañados de un ingeniero de la empresa, "esta vez los mandan solos y es cuando desaparecen".

De las dos mujeres surge el mismo reclamo: la empresa ha dejado solas a las familias, ya no les contestan llamadas ni se han comunicado con ellas para preguntar si ya localizaron a los muchachos; bajo el argumento de que al no ser familiares no pueden obtener información, tampoco se han preocupado por presionar a las autoridades para que den con el paradero de sus trabajadores, "ellos más que nadie tienen que hacerse responsables porque los mandaban a viajar y los mandaban sin seguro, no tenían ni seguro, no tenían nada".

La madre de Alan Michel menciona que a pesar de las malas condiciones laborales, su hijo seguía ahí por necesidad, pues antes trabajaba en General Motor's pero con el paro técnico "lo descansaron, entonces le ofrecen esa oportunidad y se va a trabajar ahí".

Calep ya había viajado a Tonalá antes, pues el hotel en el que realizaban instalación de electricidad y tubería ya lleva nueve meses en construcción, pero en ese tiempo nunca hizo referencia a algún problema en el trayecto.

SIN AVANCES

Al tratarse de una desaparición ocurrida en Jalisco, la Fiscalía General de San Luis se deslindó del caso, "las autoridades de aquí no nos apoyan, nos dijeron que esto es problema de Jalisco, que de ellos no porque Jalisco no es jurisdicción de ellos"; mientras que la Fiscalía de Jalisco se ha limitado a decirles que investiga "la sábana de llamadas", que tiene varias líneas de investigación, que ha realizado operativos, pero no ofrece resultados concretos.

En Jalisco también les asignaron un abogado, pero a decir de las mujeres, no ha sido de mucha ayuda, por ejemplo, les habían asegurado que les llamaría el lunes 23 de agosto, pero pasó toda la semana y no se contactó con ellas, "hemos hablado y que no hay nadie, que no está el licenciado, que después nos marcan".

Familiares de los cuatro jóvenes desaparecidos han realizado un esfuerzo económico para acudir varias veces a Jalisco, pero tampoco de forma presencial han obtenido información, "ya no hallamos qué hacer, con quién más recurrir, ¿si la Fiscalía de Jalisco tiene varias pruebas, porqué no actúan?".

La desesperación por la falta de información les ha llevado incluso a considerar la posibilidad de ir ellos a realizar la búsqueda, aunque una familiar de Calep Adonaí reconoce que no sabrían dónde iniciar, "no sabemos en realidad dónde buscarlos, no sabemos a dónde dirigirnos".

Las familias temen que las autoridades estén retrasando la investigación con la intención de llegar al final de la administración e irse sin problemas, lo que a ellos les costaría tener que volver a empezar desde cero la búsqueda de sus familiares con las nuevas autoridades, traduciéndose en más tiempo sin saber qué ha sido de Jorge, Alan, Calep e Israel.

"NO NOS DEJEN SOLOS"

La descripción de los jóvenes es similar: Calep es "muy tranquilo, servicial, no es una persona conflictiva, es muy amoroso"; Jorge es "muy amigable, no tenía problemas, muy buen papá, siempre estuvo conmigo, no hacía más que trabajar, llegaba de trabajar y se dedicaba a los niños, es amable, sociable"; de Alan su madre dice que "es muy trabajador, muy sociable, no tiene problemas con nadie, nada más del trabajo con su familia y su novia", tampoco Israel reportó problemas previos, "ninguno tenía problema con nadie, ni entre ellos mismos, siempre se llevaron muy bien, mi hijo (Alan) comentaba que todos eran muy buena onda y con todos se llevaba muy bien".

Con la inquietud de no tener noticia de sus familiares, piden a las autoridades de San Luis que se involucren en la búsqueda, pues se trata de jóvenes potosinos; a las autoridades de Jalisco que se pongan en sus zapatos y agoten los recursos necesarios para dar con los muchachos; a la empresa, que apoye al menos presionando a las autoridades de San Luis y Jalisco para que busquen a sus trabajadores; y a la población, que si tienen algún dato se los hagan saber y que compartan las fichas de búsqueda para que no se olvide que se encuentran desaparecidos: Alan Michel Martínez Vargas de 23 años, Jorge Rodríguez Ortiz de 24 años, Israel Andrade Hernández de 20 años, y Calep Adonaí Maldonado Moncivais de 18 años #HastaEncontrarlos.