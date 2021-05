No me mueve la política ni el poder; voy a dar la batalla: Ángeles Hermosillo

Voy a dar la batalla, no me mueve la política ni el poder, me mueve el poder hacer algo por los demás, dijo la candidata a presidenta municipal de San Luis Potosí del Partido Nueva Alianza, Panal, Ángeles Hermosillo Casas, quien quiere ser considerada como una alcaldesa sensible y de resultados en caso de ganar la alcaldía.

María de los Ángeles, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Luis Potosí / Daniel Esquivel

De visita en las instalaciones de El Sol de San Luis, explicó que lleva 32 años de trabajo en campo, es parte de diversas asociaciones civiles donde es reconocida por su altruismo y eso motivó a que ocho fuerzas políticas se interesaran en ella para abanderar sus proyectos políticos, sin embargo se decidió por el partido Turquesa al considerar que su emblema a favor de la educación es lo que la población requiere en estos tiempos en que impera la inequidad, discriminación y la violencia.

María de los Ángeles, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Luis Potosí / Daniel Esquivel

Afirmó no tener competencia dentro de esta contienda, porque todos los que están dentro de este proceso electoral son políticos “soy una persona de trabajo con política humanística, social y ciudadana, ellos tienen un patrón establecido, porque en realidad tengo décadas de trabajo en la ciudad, yo sí te puedo decir dónde hay problemas de agua, de bacheo, yo sí sé lo que la ciudadanía necesita, durante toda mi vida he dado soluciones”.

María de los Ángeles, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Luis Potosí / Daniel Esquivel

Busca la presidencia de la capital del Estado porque afirma que el género femenino es más sensible a las causas sociales y ciudadanas. Tiene pensado impulsar 14 proyectos que atiendan de raíz, fenómenos como la violencia de género, feminicidios, salud ante la pandemia, seguridad en las calles, distribución del agua, jóvenes, pueblos indígenas, reforestación, deporte que ahuyente a los jóvenes de las adicciones, desfogar movilidad de la zona industrial con el programa Hoy no circula, crear un Centro de Bienestar animal, impulsar un centro de Atención en Negocios para adultos mayores.

María de los Ángeles, candidata de Nueva Alianza a la alcaldía de San Luis Potosí / Daniel Esquivel

Una de las experiencias que cuenta que también la motivó a participar en esta ocasión es que a los seis años sufrió un percance automovilístico, que le desfiguró la mitad de su rostro y al regresar a la escuela, sufrió de bullying, venció sus miedos y hoy refiere que de aquella experiencia le quedó en la mente trabajar por los que no tienen voz y justamente le dice a todos “que no hay imposibles”, incluidos a aquellos que le han mandado mensajes donde la mandan a echar tortillas y a lavar, en lugar de andar en la política “tenemos el derecho de participar porque somos competentes y por eso me voy a allegar de profesionistas, en mi gobierno todos me podrán mandar su curriculum y podrán ocupar cualquier dirección”.

Lleva 32 años de trabajo en campo, es parte de diversas asociaciones civiles donde es reconocida por su altruismo

Leer más de El Sol de San Luis

Local Pide Arzobispo a candidatos campañas creativas y no lucrativas

Local Indígenas de Tancanhuitz podrían elegir a sus propios representantes políticos