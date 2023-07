"No me fue notificado": Alcalde de Matehuala sobre prueba de voz requerida por la Fiscalía

Luego de someterse a la prueba de voz requerida por la Fiscalía General del Estado (FGE), dentro del desahogo de la carpeta de investigación que se sigue en su contra por su presunta colaboración con la delincuencia organizada, el presidente municipal de Matehuala Iván Estrada Guzmán dijo a los medios de comunicación, además de asumirse inocente de las acusaciones que se le imputan, que no había recibido notificación alguna para presentarse y aportar la prueba solicitada.

A pregunta expresa del por qué no se había presentado anteriormente a proporcionar la muestra de voz, el edil negó haber recibido alguna notificación. “No me fue notificado, lo dije a los medios cuando pasé al C5 por la mañana y les comenté que estaba dispuesto a colaborar, y que estaba esperando la notificación que no tenía, más sin embargo aquí estoy”.

Al término de la diligencia judicial que duró alrededor de 30 minutos, y a la que fue acompañado de sus abogados, el edil indicó: “vinimos a lo que es el desahogo de la prueba, estamos para seguir colaborando y seguir trabajando de la mano de la Fiscalía… no conozco de leyes, no sé cómo se hace esto, sin embargo, siempre he estado y siempre voy a estar diciendo que soy inocente”.

No obstante, el alcalde minimizó la diligencia y sostuvo que está dispuesto a colaborar con la autoridad, “voy a firmar un documento, básicamente eso fue solamente los abogados son los que marcan las pautas y los tiempos, yo nada más les puedo decir que siempre voy a estar aquí, dando la cara a la Fiscalía, dando la cara al pueblo de Matehuala y diciendo que soy inocente y que aquí estoy dando la cara a la ciudadanía”, reiteró.

Fue alrededor de las 2:30 de la tarde cuando el alcalde arribó a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, escoltado por tres elementos de la Policía de Investigación, y como informó en un inicio la Fiscalía, luego de proporcionar la prueba pudo retirarse de la dependencia.

Cabe recordar que el funcionario se había negado anteriormente a atender el llamado de la Fiscalía para realizarse la prueba de voz, e incluso tramitó un amparo, que le fue negado, lo que facilitó a la autoridad solicitar ante un juez, una orden de presentación, efectuada este jueves, tras lo cual finalmente pudo obtenerse un extracto de la voz del edil.