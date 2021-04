No me canso ni me vendo: Arturo Segoviano

Arturo Segoviano García es el único candidato independiente y ciudadano al gobierno del estado de San Luis Potosí y también el único entre los 135 aspirantes registrados por la gubernatura en 15 estados del país donde habrá elecciones el próximo 6 de Junio. De ese tamaño es el reto, la responsabilidad y el compromiso con la ciudadanía.

“No me canso ni me vendo, al contrario, agarro fuerza, impulso y vitalidad para seguir adelante, porque nuestra candidatura le da legitimidad y dignidad a todo el proceso electoral no solo en San Luis sino en el país, haciendo una campaña digna y demostrando que no es necesario gastar miles de millones de pesos cuando nuestro mensaje es directo y con contenido en las propuestas”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

En entrevista exclusiva con El Sol de San Luis, el empresario exitoso dueño de la Universidad Potosina que ocupa toda una manzana en el barrio de San Sebastián y de otras tantas en varios estados del país, niega que vaya a declinar por otro candidato a cambio de un cargo público. “Que ni se les ocurra pensar eso, me han ofrecido muchas cosas, pero voy de frente hasta donde tope”.

Se siente seguro y confiado porque, como candidato ciudadano, estamos siendo un parte aguas en la historia, no nos vamos a conformar, “estamos haciendo un trabajo con dignidad para que la gente no se defraude, saldré limpio de la contienda y no aceptaré ningún ofrecimiento o coyuntura, aunque nos busquen de todos los colores o sabores, no tendría cara de ver a la gente que nos ha dado su respaldo”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Solamente tiene un espectacular en todo el estado y se ubica debajo de los “brazos” del Distribuidor Juárez por la carretera a Rioverde, lugar que le fue asignado por el CEEPAC. “No necesitamos más, estamos haciendo una campaña de una manera muy inteligente y responsable, hoy no se trata de hacer el gran mitin ni regalar cobijas, garrafones o mochilas, se trata de razonar el voto a favor de quien tenga la mejor propuesta.

“Ahí es donde vemos esa oportunidad de seguir cosechando con la gente para que sean propuestas viables hacia los ciudadanos y como empresario, se que con pocos recursos hay que potencializar todo el trabajo; el financiamiento sale de la voluntad de la gente que nos invita a eventos, comidas, desayunos y hacemos la labor pero también a través de las redes sociales que nos permiten tener acercamiento y comunicación directa con un sector de la población que son los jóvenes de 18 a 35 años, votantes indecisos y cansados de todos los demás candidatos”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Arturo Segoviano no escatima en críticas a los demás contendientes, pero en especial a la coalición Sí por San Luis. “Desde el arranque fue la crónica de una muerte anunciada, me parece un insulto a la ciudadanía lo que hacen los partidos grandes de juntarse para ser competitivos en lo que más bien parece un contubernio, compitiendo con las mismas caras de hace 30 años”.

Adelantó que en la próxima elección ya no participará, “hay que refrescar la política, no debemos permitir que los partidos se burlen de nosotros, son camaleones que cambian de color como si nada, ¿qué integridad pueden tener?, hay que imaginarse a los fundadores de los grandes partidos, ¿cómo se han de estar sintiendo, algunos revolcándose en sus tumbas”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

A quienes aseguran que no hace campaña y que si hace no se nota, les responde: “para todo hay tiempo, un momento adecuado, nuestra campaña está dirigida a toda esa gente que cree en un nuevo San Luis, yo no voy por el voto duro de cascada que está comprado, no tiene caso desgastarnos, vamos por un voto inteligente, serio, que va a construir un mejor San Luis; comprar votos es empeñar el futuro por seis años, le digo a la gente que no venda ese futuro por una mochila o un garrafón, el atraso de San Luis es por esas viejas prácticas de los partidos”.

“Arturo Segoviano no está haciendo historia, todos los ciudadanos estamos haciendo historia, quienes ven en esta candidatura una posibilidad de hacer un cambio significativo, real y trascendental para nuestro estado; estamos hartos y cansados de lo que los partidos políticos hacen cada seis años, que no es mas que una chapuza porque le mienten a la gente con sus promesas de campaña de que van a hacer volver y al final son olvidados los ciudadanos”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“Cada vez se ha ido sumando mas gente en este proyecto que ya es una realidad, no es un sueño para nosotros, tiene una base sólida porque está construido de ciudadano hacia ciudadano, hay una gran responsabilidad y compromiso, porque mucha gente no pensaba que íbamos a lograr el registro, denostaban la participación ciudadana y para nosotros ha sido un gran logro y responsabilidad responderle a todos esos ciudadanos que nos dan la confianza para hacer un papel protagónico”.

Confiado, asegura que “vamos a dar sorpresas porque un gran porcentaje del padrón electoral aun no decide, porque está cansado y desgastado en el tema de los partidos, ahí hay una veta importante para nosotros como independientes”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Siente respaldo y cobijo de la ciudadanía, “decimos que no venimos a comprar consciencia sino a despertar consciencia en el ciudadano, porque hay una corresponsabilidad del que vota como del que no vota de lo que sucede en el estado y de lo que sucede en el país, es momento de que el ciudadano tome en sus manos las riendas del futuro de San Luis y se identifica mucho con otro ciudadano como yo que es de a pie, un ciudadano común y corriente que sabe lo que significa batallar con estructuras e instituciones que no responden como deberían, empezando por los partidos políticos”.

Entre sus propuestas destaca la educativa, una de sus grandes pasiones, sector al que ha dedicado 25 años de su vida y de ellos 20 a la educación media superior. Hay que apostarle a la educación de calidad, desde la niñez hasta la juventud hay un gran potencial y no les damos las herramientas, ni el equipamiento ni la infraestructura para desarrollo”.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

“San Luis es un estado manufacturero y debemos convertirlo en ‘mente-facturero’, convertirlo en líder y referente en el país, para decir que las mentes brillantes están aquí y podamos detonar esa creatividad inventiva y que mañana San Luis sea un estado referente porque salen más número de patentes, rubro en el que México no figura”.

El candidato independiente al gobierno de San Luis señaló que no teme por su vida, aunque al principio “quise buscar protección tras la muerte de mi compañero entrañable de mil batallas Julio César Galindo presidente de Coparmex, a quien le entregué la estafeta de la presidencia de la Unión Social de Empresarios de México en 2013, pensando que había sido por motivos políticos, pero al no ser así, hemos transitado tranquilos con la confianza y respaldo de la ciudadanía”.