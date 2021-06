No hubo regreso a clases presenciales en Soledad de Graciano Sánchez

Soledad de Graciano Sánchez. - Aunque se tenía previsto que este lunes 07 de junio, los alumnos regresaran a sus escuelas tras más de un año cerradas por la pandemia del Covid-19. Sin embargo, las escuelas de Educación Básica públicas lucieron cerradas.

Durante un recorrido que hizo El Sol de San Luis por varias escuelas primarias, preescolar y secundaria, se constató que se mantienen en clases a distancia, a un mes de que concluya el ciclo escolar 2020-2021, el próximo viernes 9 de julio.

La Secundaria Técnica 36, en la colonia Pavón; la primaria Pedro Montoya, en la zona Centro, el Jardín de Niños, Guadalupe Rodea; primaria Francisco Murguia, por mencionar algunos, fueron de los visitados sin presencia de alumnos no personal docente y administrativo.

Se informó en su momento que el regreso sería voluntario, de acuerdo a director de Educación y Acción Cívica, Juan Carlos Torres Cedillo, que las y los alumnos que, por decisión de sus padres, madres de familia o tutores, no se sumarían al servicio presencial, serán incorporados a un programa de nivelación, a fin de valorar los conocimientos adquiridos y posteriormente ser reintegrados al nivel o grado respectivo, no obstante, el regreso a clases en lo que queda del presente ciclo escolar, no es un hecho en este municipio.

