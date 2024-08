No hay venta en línea de pulseras VIP para la Fenapo, alerta la Fiscalía

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) exhorta a la población a tomar precauciones al momento de adquirir un boleto para las Terrazas del Teatro del Pueblo en la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2024, que se llevará a cabo del 8 de agosto al 1 de septiembre.

El ente procurador de justicia alerta a la población a no caer en fraudes y evitar comprar boletos en sitios no autorizados por el Patronato de la Fenapo, pues a excepción de la venta de boletos para reservar mesas en la zona de “Terrazas Blanca y Verde”, ubicadas a los costados del escenario principal, todos los espectáculos musicales que se presentarán en el Teatro del Pueblo son gratuitos, por lo que la venta de “pulseras VIP” no existe, toda vez que estas son gratuitas y solo se podrán recibir a través de medios oficiales de Gobierno del Estado. Por lo que piden a la población a no comprar pulseras por internet.

En caso de detectar sitios fraudulentos e irregularidades en la adquisición de boletos para el área de Terrazas, así como, conocer sobre una indebida venta de pulseras para acceder al foro del Teatro del Pueblo, se invita a la población a denunciar.

El edificio del ente autónomo se ubica en Eje Vial Ponciano Arriaga número 100, Zona Centro. Asimismo, del 8 de agosto al 1 de septiembre, se habilitará un módulo de la FGESLP al interior de las instalaciones de la Fenapo.