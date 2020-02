No hay "sospecha" de coronavirus en la Huasteca: Secretaría de Salud

El director de salud publica de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, Miguel Ángel Lutzow Steiner, informó que en este momento y en todo el estado no hay ninguna persona con datos clínicos para considerarse "sospechoso".

Se considera un "caso sospechoso" a una persona que haya regresado de China o Asia y que presente síntomas de enfermedad respiratoria, es por eso que en el municipio huasteca de Ciudad Valles, aislaron a una persona que viajó a ese país asiático, sin embargo no ha presentado síntomas de haber contraído coronavirus.

Explicó que la persona en vigilancia, regresó esté fin de semana de China y se le estará dando monitoreo durante 14 días, apenas lleva dos bajo vigilancia pero descartó que esté en cuarentena. La persona en observación esta en su casa, sin tener contacto con nadie y no ha manifestado síntomas para ser considerado "sospechoso".

Dejó en claro que se han estado dando seguimiento a varios casos en todo el estado que ingresaron al país desde el mes de enero después de visitar China o Asia y ninguno ha desarrollado la enfermedad.

Cabe destacar que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal, hoy por la mañana notificó que México "continúa sin casos sospechosos".

Finalmente, subrayó tajante que el caso del municipio de Ciudad Valles "no es sospechoso" porque no tiene síntomas y no ha desarrollado ningún padecimiento.