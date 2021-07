No hay que satanizar el outsourcing, no todos lo emplean mal: IPAC

No hay que satanizar el esquema de subcontratación por outsourcing, pues si bien, aunque existían empresas que abusaban de su implementación, no todas lo empleaban mal, tan sólo es cuestión de aplicarlo de una manera correcta bajo un esquema legal.

Así lo consideró el presidente de Industriales Potosinos A.C. (IPAC), Max Alejandro Ramos Regil, quien señaló que actualmente el outsourcing es una figura que se utiliza a nivel mundial en las empresas, y éste seguirá siendo utilizado en el corto, mediano y largo plazo, por lo que, es importante ser muy claro en su regulación para utilizarlo de manera correcta.

“Una vez la Secretaria del Trabajo Federal mencionaba de que era un abuso (el outsourcing), y sí tiene razón, había empresas que se dedicaban únicamente al abuso de esta figura, por las lagunas legales que tenía, pero éstas ya no van a existir. No podemos generalizarlo, no hay que decir que todas las empresas lo empleaban mal, ahí es donde debemos ser muy claros, y no debemos satanizarlo ni decir que todo está mal”, expresó.

En ese sentido, manifestó que la razón de la inquietud que tienen los empresarios, ante la entrada en vigor de la nueva reforma, es que ésta no es muy clara, y es que aún faltan por generar los mecanismo de aplicación, para que así todos los representantes sindicales y de las áreas de recursos humanos de las empresas, así como los proveedores de servicios, puedan saber cuál es la manera correcta de utilizar este esquema.

“Uno de los problemas que tiene la reforma es que no es clara, es increíble cómo ni los mismos abogados que se dedican a eso, no tienen una certeza de cómo se puede aplicar, entonces imagínense cómo estamos todos los demás que no tenemos experiencia en las áreas legales, pues cómo nos va a ir”, apuntó.