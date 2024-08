No hay proyectos para construir presas en SLP con recursos federales

A pesar de los estragos que se vieron en el estado y la crítica al desperdicio de agua pluvial, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no ha recibido proyectos para crear nuevas presas, informó Joel Félix Díaz, director local de la dependencia.

Félix Díaz aclaró que la Conagua no tiene a su cargo la creación de nuevas presas, sino que son los gobiernos estatales y municipales, quienes deben realizar los proyectos, y en caso de requerir apoyo con recursos federales, presentarlos a la Comisión.

En ese sentido, indicó que actualmente no se le han presentado proyectos para crear nuevas presas en el estado, incluida la presa Las Escobas en la Capital potosina, a pesar de que se ha planteado como una buena opción por parte del gobierno estatal para dejar de verter agua de la presa San José y aumentar la captación en la zona metropolitana.

Otra presa de la que se ha hablado pero tampoco hay proyecto, es La Maroma, que no ha sido retomada después de que fue cancelada por el gobierno federal al encontrar irregularidades en el proyecto, pues recordó que para ella se solicitaron recursos para suministrar 500 litros de agua por segundo a Matehuala, pero al momento que se licitó fue por sólo 150 litros por segundo, cifra que además no estaba garantizada porque no hay ríos o escurrimientos susceptibles de aportar agua de forma constante a una presa.

Manifestó que la investigación en torno a dicho proyecto sigue en marcha en la Secretaría de la Función Pública, sin embargo señaló que la Conagua no tiene restricciones si el gobierno estatal desea retomar la construcción de la presa con recursos propios.

Reiteró que los proyectos para construcción de nuevas presas sólo se deben presentar a la Conagua si buscan financiamiento federal, para lo cual deben cumplir requisitos en materia técnica y ambiental, “si no lo requieren, si por ejemplo el estado dice: yo voy a hacer solo la obra de la presa Las Escobas, no requiere intervención de Conagua”.

Finalmente, Félix Díaz destacó que sí son necesarias nuevas presas en el estado para tener almacenamiento de agua, pues con las últimas lluvias “quedó demostrado que su capacidad hidrológica quedó rebasada”.

