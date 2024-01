No hay ni jeringas en el Hospital Central de SLP, denuncian padres de niños con cáncer

Hombres y mujeres se manifestaron en las inmediaciones del hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", argumentando el desabasto de insumos y medicamentos en la institución sanitaria más importante del de la región bajío del país. Con pancartas estuvieron protestando y alzando la voz, afirmando que la situación es insostenible, aseguran en diciembre murieron algunos niños porque no tenían medicamento.

Pacientes y familiares de éstos, que provenían de municipios de Villa de Zaragoza, Guadalcazar, Río Verde, Aquismón, Matlapa, afirmaron que se encuentran en una situación muy preocupante, pues no hay ni los más elementales productos que requieren para ser atendidos y ninguna autoridad se hace responsable de lo que sucede. Lo anterior a pesar de que hay conocimiento de la fuerte de problemática que se vive.

"Estamos aquí madres de familia con nuestros hijos, porque el hospital está desabastecido, no hay ni jeringas, ni solución salina, no hay medicamento para los tratamientos, imagínese, en una semana su cáncer avanza".

Explicaron que ante la insuficiencia de medicinas en el nosocomio, los médicos responsables, obligan a que los pacientes oncológicos se regresen a su domicilio porque no hay lo necesario para ayudarlos, a pesar de que para ellos un minuto significa la vida o la muerte.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"A muchos los han regresado, ayer les tocaba internamiento para la quimioterapia y los regresaron porque no había medicina, entonces la gente tenemos que conseguir por fuera los medicamentos y esto nos afecta porque el tratamiento es muy caro, hay personas que vienen desde Aquismón, de Matlapa, imagínese cuánto hacen para llegar aquí y cuando lo hacen no hay nada y ellos cómo le hacen para conseguir el medicamento. Igual nosotros, hay niños que están llevando el tratamiento de radio y quimioterapia para que el cáncer se detenga, si eso llega a pausarse, el cáncer crece y es la desesperación que traemos todas por nuestros niños que corren el riesgo de que ese cáncer avance y que haya una recaída".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Las madres de familia eran acompañadas por los menores que actualmente reciben tratamiento porque enfrentan algún tipo de cáncer "es muy feo y además también están faltando los antibióticos que son fundamentales porque ellos llegan con una fiebre y tienen que ser luego luego puestos con antibióticos, para que no avance esa infección, pero si no está el antibiótico, la infección avanza y entonces nos han dicho que son mortales estos casos y nos preocupa que no alcancen, pedimos que surtan los medicamentos estamos desesperados hasta los doctores y las enfermeras, porque ellos ponen mucho de su parte pero no pueden hacer nada".

Falta de todo, pues indican que tienen que adquirir los insumos ellos mismos "tenemos que comprar agua salina para el medicamento, la medicina cuando nos donan a veces podemos traerla, pero en ocasiones no hay y hay que traerlo desde donde nos lo entregan, es una semana de mucho riesgo para un niño que tiene cáncer. A mí me tocaba internación el día 3 de enero y me tuve que esperar hasta el día 24 de enero porque me iban a donar el medicamento y aquí no pudieron comprar el medicamento, no solamente está mi niño sino que hay muchísimos más, hay quienes no tienen recursos, tuve que traer el agua salina y esa es la preocupación que tenemos ahorita. En un ratito gastamos muchísimo dinero, somos demasiados, hay medicamento muy caro de 2 mil 500 que no podemos comprar".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Explicaron que adicionalmente existen menores que enfrentan reacciones a la quimioterapia, que tienen que ser atendidos, pero no hay manera de solucionar la afectación porque no hay fármacos "a mi niño le dan reacciones en la boca con astas, el medicamento para curarlo cuesta 600 pesos y me tuve que mover para encontrar una pomada muy pequeña que no hay aquí para que no se agrave la situación, porque hasta se puede perder el ojo o más grave".

Desde junio del año pasado prevalece esta situación de desabasto en el Hospital Central "Dr. Ignacio Morones Prieto", pero en el transcurso de las semanas se ha agravado "mi hijo necesitaba una válvula urgente para su cabecita, tenía mucho líquido, subí la petición al Facebook y me la donaron, pero a los 6 meses se le infectó y se la tuvieron que retirar, pero la vuelve a necesitar pero el hospital no tiene y entonces tengo que comprarla yo y no puedo hacerlo donde sea porque son especializadas y cuestan muy caras".

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Reiteraron el llamado para que las autoridades sanitarias del Estado resuelvan este fenómeno de desabasto y recordaron que hasta lugares remotos de Guadalcázar en campaña acudieron a pedir el voto y hoy solicitan que cumplan con la palabra expuesta en ese entonces, de dotar de medicamentos para los niños "muchos niños fallecieron por falta de antibióticos en el mes de diciembre, porque había muchas enfermedades respiratorias, no hay nada, solo jarabe para la tos y paracetamol, todo lo estuvimos consiguiendo nosotros. Si nos duele porque hay muchos niños, inclusive recién nacidos, otros que conocemos desde hace muchos años, nosotros vemos que los doctores se esfuerzan pero les cuesta mucho. En diciembre nos tocó ver a muchos niños que partieron, les costó la muerte, fue un descuido por que no hay medicamento", explicaron las madres afectadas en medio de las lágrimas.

En las pancartas que cargaban se leía "No más desabasto de medicamentos oncológicos", "Sin quimioterapias es una condena para nuestros hijos, no más desabasto".

A principios de este mes de enero, ciudadanos avistaron de esta fuerte problemática haciendo una solicitud de firmas a través de la organización no gubernamental chance.org., donde hacían una petición de medicamentos ante el desabasto.