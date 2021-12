No hay mecanismos para obligar a uso de cubrebocas

El alcalde capitalino, Enrique Francisco Galindo Ceballos, lamentó que no exista un mecanismo que diga quién debe usar cubrebocas y quién no, pero señaló que de presentarse una crisis sanitaria mayor se buscaría una forma de obligar su uso, pero no con fines recaudatorios.

“Estamos en semáforo verde, yo llego al gobierno en semáforo verde y eso me manda a una visión diferente”, dijo, tras insistir que de cambiar las condiciones se analizaría la obligatoriedad del uso del cubrebocas.

Mencionó que en otros países, como España, usa el cubrebocas quien no está vacunado, para no contagiar, o quien no tiene alguna dosis; si no lo usan hay advertencia de multa.

“Aquí estamos al revés, nos encerramos los sanos; no hay un mecanismo que diga si quién o no quién”, destacó en respuesta a la decisión del Congreso del Estado de eliminar multas a quienes no utilizaran el cubrebocas.

