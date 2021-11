No hay marcha atrás, el aborto será Ley, advierte la activista Olga LH

"No importa la cantidad de marchas, berrinches, desplantes o maquetas de fetos de tres metros que hagan las personas antiderechos, el aborto será Ley".

Así lo manifestó la activista y defensora de los Derechos Humanos Olga LH, y quien además es integrante de la organización pro aborto Marea Verde San Luis Potosí, después de que este sábado en punto de las 09:00 horas Choose Life San Luis Potosí llevara a cabo una marcha contra la Interrupción Legal del embarazo.

Después de que más de 10 mil personas católicas se reunieran a las afueras del Santuario de San Juan de Guadalupe, a rezar y a pedir por la vida de los no natos, la activista consideró que el derecho de las mujeres por decidir sobre su propio cuerpo no es un asunto de la Iglesia.

"Hay que resaltar que este tipo de eventos son promovidos por la Iglesia católica a nivel nacional, así que suelen tener una gran asistencia. Creo que todo el mundo tiene derecho a expresar sus ideas sin embargo el asunto de la legalización del aborto es un tema de derechos humanos y justicia reproductiva", agregó.

Por otro lado cabe señalar que el 7 de septiembre la Suprema Corte de la Nación declaró inconstitucional criminalizar el aborto de manera absoluta. Situación que enfatizó la defensora Olga LH.

"Cuando se logró que la Suprema corte reconociera que es institucional penalizar el aborto no hay marcha atrás en el reconocimiento de este derecho. Creo que por eso las organizaciones antiderechos están organizando con más frecuencia este tipo de eventos. Ya no hay marcha atrás quizás no sea hoy, no será mañana pero definitivamente va a ser ley en todo el país"

Respecto a la postura del nuevo gobierno, en torno a los derechos reproductivos de las mujeres la activista puntualizó que : Definitivamente la desestigmatizacion será más compleja, vivimos en un país que se dice laico pero donde aún tiene mucho peso la Iglesia. Ahí tenemos a nuestro Gobernador Ricardo Gallardo donando propiedades para más iglesias, es obvio que hay una estrecha relación entre gobierno y estado, con ellos. Sin embargo, a pesar de ello, ya no habrá marcha atrás por la lucha de los derechos de las mujeres.

