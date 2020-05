No hay escasez ni alza en precios en Central de Abastos: José Castillo

No hay escasez ni alza en los precios de los productos en la Central de Abastos, por lo que no hay razón para que las tienditas eleven costos, aseguró José Castillo, comerciante y ex presidente de la Central de Abastos.

A pesar de que la ciudadanía ha reportado incremento de precios en diversos productos de la canasta básica, y que algunos comerciantes han justificado que a ellos les llegan los productos ya con un aumento en el costo, el comerciante de Abastos indicó que desde dicho centro mercantil no se ha dado una razón para que esto ocurra.

Local Crece flujo de niños y adultos mayores en tianguis del Centro de Abastos

Lo anterior porque aseguró, ahí no hay escasez de ningún producto, ni se han aplicado aumentos en los precios; mencionó que por ejemplo, el huevo que ya había subido a más de 35 pesos por kilo, ya se encuentra en 28 pesos el kilo de la marca más comercializada.

En ese sentido, lamentó que por parte de las autoridades no haya un control de precios para evitar que se especule y que se le impongan alzas injustificadas al consumidor final.

También manifestó que lejos de afectar, hay negocios que se han visto favorecidos con la pandemia de coronavirus, ya que se les han incrementado las ventas, sobre todo en aquellos de frutas y verduras, "la gente está consumiendo más fruta y más verdura que productos chatarra".

El bodeguero señaló que hay quienes han tenido un aumento de entre 20 y 30% en sus ventas durante la Jornada Nacional de Sana Distancia.