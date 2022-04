No hay denuncias sobre supuestos hechos de inseguridad en transportes de personal: UUZI

El presidente de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Juan Ismael Puente Morón, informó que, hasta el momento no se tiene conocimiento de que existan denuncias formales ante la autoridad competente, sobre supuestos hechos delictivos en contra del personal de las empresas de la zona fabril.

Esto a raíz de un rumor que se difundió en redes sociales, sobre que un retén armado intentó bajar de un transporte de personal a mujeres que se trasladaban a una empresa de la Zona Industrial.

Señaló que mantienen contacto permanente con las diferentes corporaciones de seguridad, las cuales han reportado que no se tiene conocimiento, ni una denuncia formal, sobre estos supuestos acontecimientos; ante ello, consideró que es importante, no generar pánico entre la población, porque es información que no ha sido corroborada.

El presidente de la UUZI, Juan Ismael Puente Morón / Foto: Cristian Robledo

“Hubo un rumor respecto a este tema, pero no está confirmado, pero pienso que es más que nada un tema político, así que nosotros no tenemos indicios de que estos rumores sean ciertos”, expresó.

Aseguró que en la Zona Industrial existen operativos permanentes por parte de los cuerpos de seguridad estatal y municipal, con el fin de salvaguardar la integridad de quienes diariamente hacen uso de estas instalaciones, además de la seguridad privada con la que cuentan algunas de las empresas, con las cuales se está en contacto continuo, para atender cualquier situación que se pudiera presentar.

No obstante, opinó que sí se debe implementar alguna estrategia de seguridad para evitar que se intercepten los transportes de personal, pues no se puede agredir de esta forma los trabajadores de las empresas, y más, porque de las 120 mil personas que laboran en la Zona Industrial, aproximadamente un 60 por ciento hace uso del transporte de personal.

“Yo creo que las autoridades de los tres niveles de Gobierno deben tomar cartas en el asunto, porque no podemos permitir que ocurran hechos de inseguridad, y más en contra de las mujeres”, agregó.

