"No hay amiguismos"; en obras municipales han trabajado más de 140 constructoras

“Las exigencias del Alcalde, Xavier Nava Palacios, de que no haya favoritismos o privilegios para alguna constructora en particular, se ha cumplido puntualmente, por lo que en la actual administración municipal no hay cabida a amiguismos, ni un solo grupo al cual se le otorgan obras”, afirmó el director de Obras Públicas, Marco Antonio Uribe Ávila, quien precisó que son más de 140 empresas con las que se ha trabajado en diversos proyectos de modernización de la ciudad.

Detalló que tan sólo en el primer trimestre del trienio, se dio trabajo a 50 empresas, mientras que 2019 cerró con 98, “es decir, no hay una constructora o grupo que se haya llevado sola o solo una obra, como sí se dio en el pasado, porque remarcó, desde el inicio del actual Gobierno Municipal, eso se acabó”.

Igualmente, añadió que debido a la transparencia y legalidad con las que se realizan las licitaciones públicas, no hay empresas que hayan repetido obras ganadas.

Uribe Ávila mencionó que a integrantes del Cabildo se les entrega un informe bimestral, “y aunque tratamos de entregarlos en tiempo y forma, hay ocasiones en los que hemos tenido retraso por exceso de trabajo, pero no hay dolo, ni tampoco buscamos retardar u ocultar información. A la par, nos hemos reunido con regidoras y regidores para ampliar los informes, en los que se incluyen licitaciones, obras, techo financiero e incluso, ahorros financieros en los proyectos”.

Reiteró la disposición de la Dirección de tener un mayor acercamiento con el Cabildo, para que cuenten con la información que requieran, “porque todo está debidamente documentado. Cabe recordar que ya entregamos los dos informes bimestrales correspondientes a octubre-noviembre 2019 y diciembre-enero, y en ellos ya vienen las obras publicadas y quien las ganó, entre otros datos de interés”.

Uribe Ávila reafirmó además que todos los procesos de licitación se publican en el Diario Oficial de Gobierno del Estado y aparte, en el periódico de mayor circulación local, “de ahí que todas las empresas se enteran, vienen y se inscriben; en esas publicaciones se establecen las bases, además contienen fechas, visitas de obra, junta de aclaraciones, presentación de propuestas, fallo y firma de contrato”.

“Gracias a ese proceso, acuden a cada rubro las empresas, aquí se abren los sobres, y cada contratista se llevan un acta que se levanta –que también se puede ‘bajar’ del portal oficial del Ayuntamiento-, por lo que refirmamos que nada es oculto, la ley así lo marcan y así es de transparente”.

El funcionario hizo énfasis en que las actas son documentos públicos, que puede revisar cualquier persona interesada en estos procesos, sólo necesitan ingresar a la página del Gobierno Municipal, al área de licitaciones y convocatorias, y ahí se encuentra toda esta información.