No hay acercamiento con Morena: Nava

"No especulemos", pidió el alcalde capitalino, Francisco Xavier Nava Palacios, sobre sus futuras aspiraciones políticas; asimismo, rechazó haber recibido alguna invitación del partido Movimiento de Regeneración Nacional, para ser su candidato al gobierno de San Luis Potosí.

En entrevista, donde aprovechó para pedir a la población que no baje la guardia para no regresar al semáforo rojo en la actual pandemia, dijo que las campañas negras en su contra, originadas en redes sociales, es algo que no le preocupa.

"Estamos concentrados en trabajar por San Luis Potosí", aseveró.

Dijo que habrá que esperar a las próximas semanas para que cada partido resuelva quiénes serán sus aspirantes que contenderán por los cargos de elección popular en juego durante 2021.

Pidió no hacer especulaciones, e insistió no tener acercamientos con MORENA ni con ningún otro partido. "No ha sucedido, lo que nosotros estamos haciendo es construir, trabajamos por San Luis Potosí y los resultados son los que van a hablar por nosotros", externó.

En otro tema, Nava Palacios, consideró que el relajamiento de los protocolos sanitarios por el regreso al semáforo naranja podría derivar en un regreso al rojo, por lo que pidió a la ciudadanía no bajar la guardia.

"hay que portar aún nuestro cubrebocas, el gel antibacterial y tratar siempre de salir solo a realizar las compras del hogar", citó.

Destacó que las áreas verdes y plazas públicas continuarán cerradas hasta que se de el regreso al semáforo verde; ello para evitar concentraciones de personas, aunque reconoció que hay una menor movilidad de personas, sobre todo en el Centro Histórico.