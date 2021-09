No habrá ventas tan significativas por el 15 de septiembre en los restaurantes: Canirac

Aunque sí se espera que haya un incremento en las ventas de los restaurantes para las próximas fiestas patrias, lógicamente éste no será igual de significativo como en años anteriores, pues los negocios siguen con restricciones en los horarios y aforos, de acuerdo con el semáforo epidemiológico naranja.

En entrevista, el presidente local de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC), Eduardo Kasis Chevaile, señaló que, es posible que haya restaurantes que puedan duplicar sus ventas, pero se debe tomar en cuenta que actualmente éstas no superan el 60 por ciento de lo que vendían en 2019, ya que no ha habido una recuperación total de la economía, por lo tanto, el incremento no será tan representativo como en otros años.

“Hoy quien ha vendido mucho, quien tiene restaurantes llenos, está vendiendo el 60 por ciento máximo de lo que vendíamos en el 2019, pues, actualmente a un restaurante lleno le faltan un montonal de mesas que sí teníamos hace dos años”, comentó.

Explicó que antes de la pandemia, el 15 de septiembre era una fecha muy significativa para los restaurantes y servicios de banquetes, pues las familias acudían a las fiestas mexicanas que se organizaban en negocios, clubes y salones de eventos; pero, ahora con varias actividades suspendidas, la restricción de aforo al 25 por ciento y el límite de horario a las 22:00 horas, será un golpe muy duro para la economía de este sector.

“Los restaurantes siempre ofrecíamos un menú especial para la noche del grito, sabíamos que la gente se quedaba hasta después de las 12:00 de la noche en los negocios, y se hacía una fiesta mexicana increíble, pero ahora, cuando se dé el grito no habrá esa fiesta, pues evidentemente hay una prioridad al tema de la salud”, expresó.

