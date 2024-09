No habrá menos presupuesto para SLP tras municipalización de Pozos

Integrantes de las comisiones de entrega-recepción del Ayuntamiento capitalino y del nuevo municipio de Villa de Pozos iniciaron esta semana de manera formal ese trámite y cuyo acto protocolario fue presidido por el presidente municipal, Enrique Francisco Galindo Ceballos, y la concejala presidenta, María Teresa de Jesús Rivera Acevedo.

Sobre el tema, el alcalde consideró que en materia presupuestal no se resentirá tanto el que Villa de Pozos no esté considerado. “Yo no hablaría de retirar ni de perder; nos van a retirar obligaciones y responsabilidades en función de casi 150 mil habitantes, y entonces va a ser proporcional, aunque hay compromiso del gobernador del estado de no tener afectación presupuestal…”, señaló.

Insistió en que va a disminuir el presupuesto pero también van a disminuir las obligaciones, aunque “sí aspiro a mayor presupuesto en función de lo que hemos hecho cada año…”.

Dijo que cada que su administración ha propuesto una Ley de Ingresos ha sido muy moderna, y “eso nos ha dado muchos recursos, recaudamos más del 40 por ciento de lo previsto”, y agregó que habrá que esperar ya que tendrá hasta el 15 de octubre para presentar la de este año.

Más tarde, señaló que mantiene el compromiso de seguir prestando servicios como seguridad pública o recolección de basura en el nuevo municipio de Villa de Pozos e, inclusive, posteriormente por medio de convenios. Aseguró que el Ayuntamiento capitalino terminará las obras que ahí están en proceso.

En otro tema, Galindo Ceballos reiteró que la administración municipal no tiene relación con las empresas operadoras de la presa de El Realito y de su acueducto, y sostuvo que es desesperante ver el embalse está al cien por ciento de su capacidad y no llega agua a San Luis Potosí porque el ducto volvió a tronar. “Tenemos un año y medio esperando agua, pero seguimos administrando el Plan Emergente”, aseveró.

Expresó que ese es un tema que preocupa, debido a que también es financiero. “Nos sale caro el Plan Emergente; hay quien nos tergiversa por el tema de las pipas”, agregó.