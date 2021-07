No habrá despidos en empresas por crisis de chips: STPS

La crisis de desabasto de semiconductores a nivel mundial no impactará a las fuentes de empleo en San Luis Potosí, pues las empresas están comprometidas a no prescindir de la gente, y hasta el momento lo han cumplido.

Así lo manifestó el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Manuel Lozano Nieto, quien señaló que si bien, a las empresas les cuesta mucho dinero y trabajo lograr tener una plantilla laboral bien capacitada, completa y que realmente favorezca a sus procesos; por ello, confían que el empleo estará garantizado, pese a que se prevé que los paros técnicos se extiendan hasta finales del año.

“Lo que nos han externado es que existe el compromiso de no prescindir de la gente, van a buscar en la medida de lo posible no despedir, y hasta ahorita lo han cumplido. Tenemos la confianza en la palabra de ellos y que harán un esfuerzo para no darles las gracias”, expresó.

Indicó que en el caso de San Luis Potosí, la Planta de Ensamble de General Motors es la que más ha batallado con la falta de semiconductores, no obstante, afortunadamente cuentan también con una Planta de Transmisiones, y han procurado que su personal se mueva de una a otra, para que se pueda aprovechar la mano de obra a cambio de no tenerlos que despedir.

Cabe recordar que las recientes restricciones a los fabricantes de semiconductores, a causa del Covid-19, en ciertos mercados internacionales, ha creado una limitación del suministro a corto plazo. Por lo anterior, GM está ajustando la producción de varias de sus plantas de Ensamble a nivel global, incluyendo las Plantas de Ensamble de GM San Luis Potosí y de Ramos Arizpe, cada estará en paro técnico durante las semanas del 19 julio y 26 de julio, a la espera de retomar sus operaciones en el corto plazo.

