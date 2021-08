No habrá crecimiento económico si no se acelera la vacunación vs Covid-19: Economista

Mientras no se acelere el proceso de vacunación contra el Covid-19, no habrá crecimiento y desarrollo económico en el país, pues todavía hay muchos sectores productivos que no se han podido reactivar por completo debido a la falta de vacunas, y mientras otros países ya están planeando la aplicación de una tercera dosis, en México todavía hay un grupo muy grande de personas que no cuentan ni con la segunda.

Así lo manifestó Gustavo Puente Estrada, economista y empresario potosino, quien señaló que será hasta el año 2023 cuando realmente se vea una recuperación de la economía, pues el año pasado la caída fue del -8.0 por ciento, y, a pesar de que se espera que este 2021 se pueda recuperar un 6.0 por ciento, esto no será posible sin las vacunas.

“Si todos tenemos ya las dos dosis de las vacunas, habrá menos contagios y menos fallecimientos, esto dará mayor oportunidad a que negocios, restaurantes, fábricas, el mismo turismo se reactiven mucho más. Es muy lamentable que no hemos podido avanzar, tenemos que entender que la salud y la economía van unidas”, expresó.

El empresario consideró que México debería tomar como ejemplo algunos programas de vacunación que se han implementado en otros países, con la finalidad de hacer el nuestro mucho más eficiente, sobre todo ahora que está por iniciar el nuevo ciclo escolar de manera presencial.

En ese sentido, opinó que se debería abrir la oportunidad a empresas privadas, relacionadas al sector salud, de poder aplicar la vacuna contra el Covid-19, por ejemplo, en cadenas farmacéuticas grandes, pues “no tiene que ser necesariamente el Gobierno quien las aplique, eso nos ha detenido mucho, cuando en otros países ya tienen su segunda vacuna y ya están pensando en una tercera aplicación”.