No habrá coordinador de bancada sin aval de la dirigencia del PAN: Guajardo

A unas horas de que el Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) designe a su coordinador parlamentario para el último año de ejercicio legal de la LXIII Legislatura, el diputado Rubén Guajardo Barrera señaló que la decisión se tomará a puerta cerrada y con la opinión de la dirigente estatal del PAN Verónica Rodríguez.

Mientras que el diputado Juan Francisco Aguilar Hernández señaló que le corresponde a él la coordinación porque ese fue el acuerdo que tomó con sus compañeros al inicio de la Legislatura, la actual coordinadora Liliana Flores dijo que ella puede ser reelecta mientras que Rubén Guajardo no se descartó para ocupar la posición.

“Nadie puede ser coordinador si no tiene el consenso de la mayoría de los diputados pero tampoco lo puede ser si no tiene el consenso de la dirigencia del partido, no importa que la Ley Orgánica del Congreso del Estado señale que basta con la votación mayoritaria de los integrantes del Grupo Parlamentario para ser su coordinador”.

Guajardo Barrera expuso que, al final, la coordinación tiene posiciones y nombramientos específicos en la vida interna del partido y debe ir de la mano, es decir, “no está a debate si Juan Francisco o Liliana tienen la razón, pero es importante la voz de la dirigencia, son agendas que tienen que ir de la mano”.

Añadió que “es importante que la mayoría esté de acuerdo porque lo que debe prevalecer es la armonía, no queremos distorsiones sino que haya diálogo, comunicación, entre los diputados y la dirigencia estatal del partido”.

“En su momento se pondrán las cartas sobre la mesa y cada quien hará su esfuerzo, Juan Francisco Aguilar tiene la capacidad, la militancia y el derecho de ser coordinador, pero eso se tendrá que decidir en una reunión a puerta cerrada donde todos estemos de acuerdo”, puntualizó.