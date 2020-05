No habrá clases presenciales en junio; alumnos y maestros continuarán trabajando en línea

Potosinos deben estar preparados para la nueva normalidad, aprender a convivir con el Covid-19, consideró el gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, al presentar la estrategia de reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, tras la Jornada Nacional de Sana Distancia que se ha aplicado en el territorio para evitar la propagación de esta enfermedad. Dentro del Consejo Estatal para la Seguridad en Salud, tajantemente advirtió que no hemos acabado con esta epidemia.

Basado en las recomendaciones que emitió el Consejo de Salubridad General, dio a conocer diversas determinaciones que se aplicarán para la entidad potosina, la principal de estas es que los 900 mil alumnos que hay en todos los niveles, en las diez mil escuelas y los 50 mil docentes, no regresarán a clases en el mes de junio.

“En San Luis no habrá clases en junio para salvaguardar la salud de los niños, se seguirá trabajando de las manos de las autoridades federales, se va a garantizar que se culminen las clases. Se acuerda que no habrá retorno a clases presenciales en todo el Estado, continuando la educación a distancia durante dicho mes, a efecto de salvaguardar la salud de las niñas, niños y jóvenes así como del personal docente y administrativo escolar. Se seguirá trabajando de la mano con las autoridades sanitarias y educativas federales garantizando que a través de tareas de diagnóstico y de evaluación se realizará la conclusión del ciclo escolar”.

Otro de los posicionamientos que hizo, fue que a partir del próximo 18 de mayo, las empresas establecidas en San Luis Potosí relacionadas con la fabricación de equipo de transporte, la minería y la construcción, reiniciarán operaciones, tras ser consideradas como actividades esenciales.

A partir del 1 de junio se reactivan los sectores económico, social y gubernamental del Estado, quienes deben atender las recomendaciones que establezca la Secretaría de Salud Federal para seguir laborando.

Para la reapertura de las actividades, se buscará concertar con las autoridades federales, estatales y municipales, los mejores escenarios de factibilidad, tomando en cuenta el comportamiento epidemiológico de nuestro Estado y nuestras regiones. En este sentido, los municipios que en su caso determine el Gobierno de México, como “Municipios de la Esperanza”, y que correspondan a San Luis Potosí, se acordarán directamente con cada Ayuntamiento las medidas de gradualidad de reapertura de sus actividades, con excepción de la escolar.

Acompañado de la Secretaria de Salud de Gobierno del Estado, Mónica Liliana Rangel Martínez, del titular de la doceava zona militar, Guzmar González, del Secretario de Desarrollo Económico, Gustavo Puente y de la delegada estatal del IMSS, María Guadalupe del Rosario Garrido Rojano, expresó que estas acciones no significan el fin de la epidemia “debemos recordar que el virus sigue y seguirá presente y tenemos que aprender a vivir y convivir con él como personas, familias y sociedad. Los contagios se seguirán presentando y eventualmente podrían incrementarse como consecuencia de la movilidad. Mientras no exista una vacuna o un tratamiento específico no podemos dejar de lado las acciones preventivas y de cuidado de nuestros adultos mayores”.

Al hacer esta reapertura de actividades, se indicó que continuarán las acciones de salud pública, los servicios médicos y la infraestructura hospitalaria que se han habilitado para atender a los enfermos “hacemos un firme llamado a toda la sociedad potosina para que participe proactivamente en el cumplimiento de las recomendaciones y acciones que se llevarán a cabo durante los siguientes meses ya que serán fundamentales para evitar consecuencias graves en materia de salud y suspensiones de actividades”.

Aprovechó para señalar que no ha solicitado ninguna línea de crédito para el combate del virus y que además aplaude la polémica que se ha generado en torno a ésta, toda vez que significa que hay atención en este tema y en este momento se requiere la participación de todos. Al igual, refirió que en su administración se han mantenido los niveles de endeudamiento, se ha ido saneando la deuda pública con los bancos y no se ha acrecentado ésta en periodo que lleva al frente de gobierno del Estado.