No habrá campaña de descuentos para incentivar el voto: Nuestro Centro

Este año es muy probable que los comerciantes del Centro Histórico no implementen campañas de descuentos en sus negocios para incentivar el voto entre los potosinos; señaló la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien consideró que como ciudadanos tenemos el deber cívico de salir a emitir nuestro sufragio el próximo 06 de junio, sin esperar recibir algo a cambio.

En elecciones anteriores comerciantes de distintos giros llegaron a implementar campañas de descuentos en sus negocios para incentivar el voto entre los potosinos, quien mostrara su dedo pintado como símbolo de que emitió su voto se le ofrecía algún descuento o promoción en algunos negocios locales que participaban en esta campaña; sin embargo, de acuerdo con la líder de Nuestro Centro, hasta el momento ningún comerciante del primer cuadro de la ciudad ha manifestado que aplicará este tipo de estrategia.

"Es un deber cívico que todos como ciudadanos debemos ejercer, y no tenemos porqué dar algo a cambio, es nuestra obligación y derecho; debemos ser conscientes de esa responsabilidad como ciudadanos y no por eso vamos a implementar ese tipo de campaña. Todavía no tenemos nada pensado de implementar algo así, pero insisto que es nuestra obligación como ciudadanos ejercer nuestro derecho al voto", expresó.

No obstante, dijo, como organismo empresarial sí mantienen una campaña para promover el voto razonado a través de las redes sociales.

Por otro lado, comentó que desde Nuestro Centro han tenido reuniones con algunos candidatos a la gubernatura del Estado y alcaldía de la capital, a fin de escuchar las propuestas de campaña que tienen los aspirantes, principalmente enfocadas a la parte del comercio, mipymes y atención al Centro Histórico.

"Se hizo un ejercicio con los candidatos para que nosotros pudiéramos tener un panorama más amplio de sus propuestas y que ellos conocieran cuáles son nuestras necesidades como Centro Histórico, tanto del comercio establecido como de nosotros como ciudadanos. Se pidieron lograr algunos compromisos, con eso ya podremos exigir al que gane que se trabaje y se cumpla lo que se prometió", añadió.