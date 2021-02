No habrá basurero tóxico en el municipio de Villa de Guadalupe, afirma el presidente municipal de dicha demarcación, Juan Lopez Blanco, quien argumentó se está desinformando a la población, incluso quienes han hablado del tema, no cuentan con las bases para hacerlo.

Mencionó que aquellos que están denostando ese proyecto, no cuentan con información oficial ni verídica "no hay nada, en este caso es una propaganda política en contra de mi persona".

Sostuvo que en el remoto caso de llevar a cabo un proyecto de este tipo, primero tendría que pasar por la administración municipal, que iniciaría con una consulta popular y si la ciudadanía solicita que se lleve a cabo, ya sería otro tema, pero hasta el momento no hay nada.

Le recordó a los detractores del ayuntamiento, que este tipo de asuntos también pasa por manos del cabildo municipal que le da seguimiento a todo tipo de solicitudes, por lo que no solamente sería un tema de su competencia.

Fue en el gobierno municipal anterior, donde se recibió la solicitud de construccion de un tiradero de deshechos tóxicos, sin embargo no es un asunto que se esté postulando en su gobierno.

"Hay dependencias que están capacitadas para estudiar este tema, no hay más nada, lo que hay es bullicio, pero no hay nada, ahorita lo que nos interesa, es arrancar obras para Villa de Guadalupe donde nos llegó un presupuesto recortado para este año y no sabemos qué vamos a hacer con las obras que teníamos pendientes".