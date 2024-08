No ha llegado a SLP apoyo estadounidense para combatir trabajo infantil

Un anuncio divulgado por el gobierno de Estados Unidos en el mes de enero pasado para combatir el trabajo infantil forzoso en San Luis Potosí, no ha tenido repercusión a nivel local, por lo que se cree que el apoyo estaría dirigido a otros municipios de la entidad.

A principios de este año, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos anunció tener a disposición 4.4 millones de dólares para destinarlos a programas y proyectos para combatir el trabajo infantil y forzado, y que se habían escogido los estados de Chiapas y San Luis Potosí.

El apoyo, se dijo entonces, se manejaría a través de la organización Verite Inc.; no obstante, a casi nueve meses de ese anuncio, a nivel capital potosina no se tiene conocimiento de ese u otro apoyo similar, por lo que se cree está o deberá estar destinado a otro municipio potosino, como son aquellos donde se sabe es recurrente el trabajo infantil en tareas agrícolas, principalmente en campos tomateros o de chile.

Luis Ricardo Solache / El Sol de San Luis

El presunto apoyo estadounidense para combatir el trabajo infantil, sería parte de las obligaciones contenidas en el T-MEC (Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá).

En julio pasado, estuvo aquí el embajador Ken Salazar, quien habría aplaudido las acciones en materia laboral procuradas por el Gobierno del Estado, principalmente en materia de protección y cumplimiento de los derechos de las y los trabajadores; empero, nunca hubo alguna referencia a proyectos contra el trabajo infantil forzoso, al menos no públicamente.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INGI), el trabajo infantil es aquel que priva a niñas y a niños de sus derechos, su potencial y su dignidad, y que es perjudicial para su desarrollo físico y psicológico.

Se considera trabajo infantil cuando abarca a personas ocupadas debajo de la edad mínima (5-14 años), personas de 15 a 17 años en alguna ocupación peligrosa, como actividades agropecuarias, minería, construcción, trabajo en alturas, bares, cantinas, basureros, jornadas nocturnas, cargar cosas pesadas, horarios prolongados, entre otros, y personas de 5 a 17 años en trabajo doméstico no remunerado en condiciones no adecuadas, es decir en horarios prolongados o con exposición a químicos, cortaduras, quemaduras, cargar cosas pesadas, entre otros.

En San Luis Potosí, según la misma institución, trabajan alrededor de 400 mil jóvenes de manera legal y formal en algún establecimiento, sobre todo del sector de comercio en condiciones adecuadas y con un permiso.