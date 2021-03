No ha habido recuperación para negocios pequeños, a un año de pandemia

Los pequeños negocios siguen siendo los más afectados por la pandemia del Covid-19, pues a prácticamente un año de que comenzaron los primeros contagios en México y que se declaró emergencia sanitaria en todo el país, estos no han logrado para nada recuperarse en sus ventas, las cuales siguen con una baja del 40 por ciento, y en los peores casos hasta del 60 por ciento.

Así lo señaló el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE) en San Luis Potosí, Armando Reyes Sías, quien recordó que, cuando la autoridad estableció un confinamiento social obligado, muchos negocios quebraron de manera inmediata porque prácticamente no tenían ninguna venta ya que sólo podían operar aquellos relacionados al sector alimenticio y médico, al ser considerados como esenciales. Aunque después comenzaron a reabrir, explicó, las ventas para los comerciantes pequeños seguían con una baja del 80 por ciento, porque muchas personas se quedaron sin trabajo o porque les redujeron su salario, por ende, al tener menores ingresos la gente dejó de consumir como lo hacía antes.

"Las ventas nos han estado bajando desde que empezó esta pandemia y no se han podido recuperar, si sigue esta situación va a ser más difícil para nosotros sostenernos, entonces realmente estamos sí muy afectados; muchos comercios están al borde de la quiebra y muchos otros ya cerraron, y el problema de salud sigue muy fuerte", expresó.

Por otro lado, cuestionó por qué la autoridad sólo se ha mantenido estricta con el comercio formalmente establecido, aplicándoles restricciones de horario y otras medidas, pero siguen permitiendo que el ambulantaje siga desbordado principalmente en el Centro Histórico y sin obligarles a que cumplan con los protocolos sanitarios.

"Lo que se me hace muy raro es por qué las autoridades permiten que haya un ambulantaje tan grande, si los contagios no han bajado. La gente no se cuida en estos negocios, y a nosotros comerciantes establecidos sí nos tienen muy vigilados, la autoridad llega y nos clausura hasta por los horarios, pero a todo ese ambulantaje ahí no hay nada" lamentó.

