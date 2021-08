No ha habido incrementos en los precios de los medicamentos: Canaco

Aunque la demanda de algunos medicamentos que son utilizados para aminorar los síntomas del Covid-19, como el Paracetamol, algunos antibióticos, medicamentos para la tos, los antigripales y antidiarreicos se ha incrementado a causa de la tercera ola epidémica, los precios de estos se mantienen estables y sin aumentos.

Así lo señaló Francisco Javier Ramírez Hernández, presidente de la sección especializada de Farmacias de la Canaco-Servytur, quien explicó que normalmente los precios de los medicamentos suelen subir un cinco por ciento, cuando mucho, entre los meses de diciembre y enero, y por lo general el resto del año se mantienen sin sufrir ninguna modificación.

En ese sentido, destacó que también el sector farmacéutico y los laboratorios son conscientes y empáticos con la situación económica de la población, además que la gran competencia que hay no permite que haya una fluctuación en los precios.

"Ahorita no ha habido incrementos en los medicamentos y los precios se siguen manteniendo, normalmente esto ocurre en los meses de diciembre y enero. Los incrementos que se dan son normales, pero no se dan de manera general, pues solo entre un 5 y un 10 por ciento de los medicamentos sufren algún incremento, pero insisto, no es representativo el aumento que se da", expresó.

Por otro lado, reconoció que constantemente la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) ha estado verificando sobre todo a las distribuidoras farmacéuticas para revisar que los precios estén dentro del rango permitido en el mercado, y aseguró que de momento no se ha reportado que alguna haya sido sancionada por incrementar sus precios de manera injustificada.

"Todos los medicamentos tienen un precio máximo de venta al público, incluso por ley lo traen impreso en sus empaques, pero generalmente los que son de marca y patente se venden con descuento, nunca se dan al precio máximo autorizado. Difícilmente una farmacia va a vender a un precio por arriba del máximo, lo que pudiera ser es que, algunos medicamentos que normalmente tienen descuento a lo mejor los están vendiendo con un descuento menor o sin éste, pero eso es muy diferente a venderlo por arriba del precio autorizado", apuntó.