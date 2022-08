La planificación familiar es un conjunto de prácticas que pueden ser utilizadas por mujeres y hombres para el control de la reproducción, con la finalidad de decidir el número y espaciamiento de hijas o hijos que desean tener. Lamentablemente en San Luis Potosí, como en nuestro país, no existe una cultura de este tema.

La Jefa de departamento de Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado, Irma Aguilar Flores, consideró que bajo su experiencia no existe planificación familiar entre la comunidad potosina aunque considera que hay gran apertura para este tema.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

“Desafortunadamente no, sin embargo, hay una gran apertura entre la población juvenil, al reconocer la importancia de tener el número de hijos que se puedan atender y darles una mejor calidad de vida, lo que hace que busquen un método anticonceptivo que les permita, primero llevar a cabo sus aspiraciones personales para que les puedan ofrecer a sus hijas e hijos una mayor calidad de vida”.

La planificación familiar también contempla la educación integral en sexualidad, la prevención y el tratamiento de Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la atención médica antes, durante y después del embarazo, así como el tratamiento de la infertilidad. Lo que permite que hombres y mujeres ejerzan su sexualidad de una manera libre y voluntaria y con los menores riesgos a la salud.

Cristian Robledo | El Sol de San Luis

A su consideración, la falta de educación en algunos sectores de la población influye en la planificación familiar debido a que no tienen información real, ya que no se habla abiertamente de sexualidad y protección anticonceptiva “lo que hace que se creen ideas poco reales y mitos sobre la anticoncepción y sus efectos. Además de no aceptar consejería sobre los riesgos a la salud que conllevan los embarazos y partos consecutivos no deseados, con poco tiempo entre uno y otro”.